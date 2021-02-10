Локальные бренды исчезают, когда глобальные гиганты доминируют на рынке смартфонов

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Рынок только для технологических гигантов

На рынке смартфонов царит большая конкуренция, но большинство обращают внимание только на таких технологичных гигантов, как Samsung, Apple и Xiaomi. Однако исследование Counterpoint раскрывает интенсивность этой конкуренции. Согласно опубликованному отчету, с 2017 по 2023 год с рынка смартфонов ушли почти 500 брендов.

Если попросить любого из вас назвать конкурирующие на мировом рынке смартфонов компании, вы, вероятно, дадите нам список из 10-20 брендов, состоящих преимущественно из крупных производителей. Однако мировой рынок смартфонов является гораздо более упорным полем битвы, чем вы можете себе представить. Сегодня около 250 производителей по всему миру соревнуются за долю этого рынка. Когда-то эта цифра была гораздо больше. Не так давно, в 2017 году, за внимание потребителей боролось более 700 брендов, а за шесть лет 65% из них ушли с рынка.

Конечно, есть много причин для такого спада, и некоторые из них не так плохи, как вы можете подумать. Постоянно растущая популярность смартфонов и стабильно растущие цифры с каждым кварталом побуждали многие местные и глобальные компании испытать счастье на этом рынке. Раньше было много местных компаний, которые делали действительно крутые девайсы. На самом деле, эти местные бренды смартфонов когда-то были титанами в своих регионах. Однако они явились главными жертвами этой эволюции рынка.

К сожалению, рост мировых брендов и их экспансия на новые рынки в сочетании с их способностью производить лучшие телефоны усложнили жизнь местным производителям. Более того, огромный размер этих мировых технологических гигантов позволил им предлагать модели с более высоким соотношением цены и качества.

Как следствие, местные бренды, доминировавшие когда-то на своих рынках, увидели, что их рыночная доля уменьшилась, или даже полностью ушли с рынка. Кроме того, эти местные производители, которые уже отставали в рекламе, еще больше отстали из-за отсутствия известных бренд-посольств и значительных маркетинговых мероприятий.

В процессе, о котором мы говорили, на пути успеха компаний стояло много причин, а последний удар был нанесен пандемией Covid-19. Несмотря на то, что мировой спрос на технологические продукты увеличился, а производители пытались удовлетворить этот спрос, перебои в цепочке поставок и другие экономические проблемы оказали еще большее влияние на меньших производителей.

Как следствие, 65% брендов, производивших собственные смартфоны в 2017 году, покинули рынок. Такое сокращение не является следствием только кризиса, особенно ввиду того, что на рынке все еще существует более 250 производителей. Однако, чтобы защитить потребителей, конкуренция не должна быть скомпрометирована, а количество брендов не должно уменьшаться и дальше.

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Источник: counterpointresearch