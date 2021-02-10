Spotify объявила о запуске новой функции: голосовой перевод для подкастов на основе ИИ

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ИИ не бывает мало: теперь он озвучивает ваши любимые подкасты на Spotify﻿

Стриминговая компания Spotify объявила о запуске новой функции: голосовой перевод для подкастов. Пилотная версия Voice Translation for podcasts – это новая функция на базе искусственного интеллекта, которая делает именно то, что следует из названия: переводит подкасты на дополнительные языки голосом подкастера.

Разработанный в партнерстве с OpenAI, голосовой перевод будет соответствовать оригинальному голосу диктора для более подлинного прослушивания. Благодаря новой функции эпизод подкаста, первоначально записанный на английском языке, будет доступен на других языках с сохранением языковых особенностей диктора.

В этой же новости Spotify объявил, что в рамках пилотного проекта сотрудничает с такими популярными подкастерами, как Дакс Шепард, Моника Падман, Лекс Фридман, Билл Симмонс и Стивен Бартлетт.

По данным Spotify, первые переведенные эпизоды от авторов пилотных проектов будут доступны по всему миру для премиум и бесплатных пользователей. Однако исходный пакет переведенных эпизодов будет доступен только на испанском языке, а французский и немецкий языки появятся в ближайшие дни и недели.

Среди других новостей, Spotify обнаружил, что более 100 миллионов человек регулярно слушают подкасты на его стриминговой платформе, что свидетельствует о том, что существует огромная аудитория для тех, кто готов создавать этот тип контента.

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Источник: spotify