Looking Glass Go – удивительный компактный 3D-дисплей для объемных изображений за $300 запущен на KickStarter

Прикольный и недорогой гаджет с функциями ИИ

Компания Looking Glass запустила на KickStarter кампанию своего малейшего голографического дисплея Looking Glass Go, имеющего 6-дюймовый экран и компактную складную конструкцию. Клиенты могут использовать инструмент компании Luma AI, который преобразует 2D-изображение в 3D и просматривает их в виде слайд-шоу. Приложение Liteforms также создает 3D-персонажи на основе ChatGPT, с которыми можно разговаривать.



Звучит просто, но на видео и фото устройство выглядит удивительно. Функции ИИ потенциально способны сделать объемные изображения почти живыми.



В последнее время все внимание обращают на гарнитуры AR и VR. Однако Looking Glass Factory годами работала именно над своими голографическими дисплеями, не требующими специальных очков, и сейчас она выпустила свое самое компактное устройство Looking Glass Go, которое имеет сложную конструкцию.



Go получил 6” экран 1440 x 2560 (491 PPI) с углом обзора 58 градусов. Он может работать от дополнительного аккумулятора или питаться через USB-C. Он весит всего 235 г, а его размеры 160 x 80 x 19 мм не слишком далеки от типичного смартфона. У него есть кнопки вперед, назад и паузы, а также разъем для наушников 3,5 мм.



Конечно, такое устройство имеет смысл только при наличии соответствующего содержимого для отображения на нем, и Looking Glass продумали этот вопрос. Изображения, сделанные в портретном режиме iPhone уже содержат информацию о глубине, поэтому их можно легко просматривать. Можно также использовать приложение Luma AI для преобразования 2D-изображений в 3D. Другое приложение, Liteforms, создает интерактивные 3D-персонажи на базе ChatGPT, с которыми можно общаться.



Хотя гарнитуры VR/AR, несомненно, обеспечивают больший эффект погружения, Looking Glass Go представлен как более естественный способ просмотра голографических изображений без гарнитуры. Он также имеет преимущество в том, что его могут просматривать несколько человек одновременно, что облегчает обмен воспоминаниями с другими, кроме того что это крутой, привлекательный настольный гаджет.



Looking Glass Go запускается на Kickstarter, где он достиг первоначальной цели в $50 000 в течение первого часа. Текущая ограниченная цена устройства для спонсоров составляет $199, а общая розничная цена составит $300.

Источник: Notebookceck