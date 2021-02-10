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Looking Glass Go – удивительный компактный 3D-дисплей для объемных изображений за $300 запущен на KickStarter

08.12.2023 59 0

Прикольный и недорогой гаджет с функциями ИИ

Компания Looking Glass запустила на KickStarter кампанию своего малейшего голографического дисплея Looking Glass Go, имеющего 6-дюймовый экран и компактную складную конструкцию. Клиенты могут использовать инструмент компании Luma AI, который преобразует 2D-изображение в 3D и просматривает их в виде слайд-шоу. Приложение Liteforms также создает 3D-персонажи на основе ChatGPT, с которыми можно разговаривать.

 

Looking Glass Go – удивительный компактный 3D-дисплей для объемных изображений за $300 запущен на KickStarter – фото 1


Звучит просто, но на видео и фото устройство выглядит удивительно. Функции ИИ потенциально способны сделать объемные изображения почти живыми.

 


В последнее время все внимание обращают на гарнитуры AR и VR. Однако Looking Glass Factory годами работала именно над своими голографическими дисплеями, не требующими специальных очков, и сейчас она выпустила свое самое компактное устройство Looking Glass Go, которое имеет сложную конструкцию.

 


Go получил 6” экран 1440 x 2560 (491 PPI) с углом обзора 58 градусов. Он может работать от дополнительного аккумулятора или питаться через USB-C. Он весит всего 235 г, а его размеры 160 x 80 x 19 мм не слишком далеки от типичного смартфона. У него есть кнопки вперед, назад и паузы, а также разъем для наушников 3,5 мм.

 


Конечно, такое устройство имеет смысл только при наличии соответствующего содержимого для отображения на нем, и Looking Glass продумали этот вопрос. Изображения, сделанные в портретном режиме iPhone уже содержат информацию о глубине, поэтому их можно легко просматривать. Можно также использовать приложение Luma AI для преобразования 2D-изображений в 3D. Другое приложение, Liteforms, создает интерактивные 3D-персонажи на базе ChatGPT, с которыми можно общаться.

 


Хотя гарнитуры VR/AR, несомненно, обеспечивают больший эффект погружения, Looking Glass Go представлен как более естественный способ просмотра голографических изображений без гарнитуры. Он также имеет преимущество в том, что его могут просматривать несколько человек одновременно, что облегчает обмен воспоминаниями с другими, кроме того что это крутой, привлекательный настольный гаджет.


Looking Glass Go запускается на Kickstarter, где он достиг первоначальной цели в $50 000 в течение первого часа. Текущая ограниченная цена устройства для спонсоров составляет $199, а общая розничная цена составит $300.﻿

 

Источник: Notebookceck

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 08.12.2023
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Looking Glass Go – удивительный компактный 3D-дисплей для объемных изображений за $300 запущен на KickStarter