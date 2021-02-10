Ловите скидки на Poco M3, Redmi 9T и зарядку Essager Qi

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Снижение цен на Poco M3, Redmi 9T и зарядку Essager Qi

Скидки — неотъемлемая часть продаж. Они популярны и желанны. Продавцам они позволяют увеличить армию лояльных покупателей, а потребителям — немного сэкономить и совершать покупки с выгодой для собственного кошелька. Те, кто одержим идеей выгодных покупок знают, что скидки на нужные товары случаются нечасто, а действительно хорошие — еще реже.

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Poco M3

Характеристики: Snapdragon 662, дисплей 6.53" FHD+, стереозвук, 6000 мАч, 4/128 Гб

Предложение для РФ

Цена: $137,65 - https://lite.al/KEmeu

Промокод "KRASOTKAM"

Xiaomi Redmi 9T

Характеристики: Snapdragon 662, 6.53" FHD+, 6000 мАч, Bluetooth 5.0

Версия: 4/64 Гб

Цена: $139 - https://lite.al/wP8pQ

Промокод "AEGW9T20"

Версия: 4/128 Гб

Цена: $149 - https://lite.bz/41HN5r

Промокод "AEGW9T40"

Essager Qi - беспроводное зарядное устройство

Характеристики: 15W (max), PD, Type-C, световой индикат.

Подходит для зарядки iPhone 12/Pro/Max/Mini

Цена: $8,59 - https://lite.bz/6gl8_I

Купон магазина $3

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