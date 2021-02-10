Лучшее на сегодня для вас: Xiaomi Redmi Note 10 5G, OnePlus Nord 2, Oppo Enco Free 2, Xiaomi Redmi 9

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Собрали для вас топовые предложения, которые стоит успеть купить, пока цены не полетели вверх, вместе за спросом.

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Отличный бюджетник от Xiaomi с 5G теперь еще и на распродаже.





Dimensity 700, огромный дисплей на 6,5 дюйма с разрешалкой FullHD+ и разверткой в 90 Гц. И все это за смешные бабки.





Почти забыли! Камера на 48 Мп и батарея на 5000 мАч.

Брать вот здесь за 13.589 р., по промокоду «JANFUN» + купон продавца.





Успейте ухватить за смешные бабки!









Бренд OnePlus держит планку и Nord 2 — топовое предложение в своем сегменте. Dimensity 1200, AMOLED-экран с 90 Гц разверткой, Wi-Fi 6 и одна из лучших камер в своем сегменте уровня пред-флагманов на 50 Мп.

Если вы искали отличный смарт в районе $300, OnePlus Nord 2 — один из лучших вариантов.

Завтра, 28 января, на него стартует распродажа. Сейчас он висит по цене 29.175 р., но кто мы такие, если не оставим вам промокод на отличную скидку — ROIT3000

Сам смарт в версии 8/128 (серый или голубой цвета) можно посмотреть прямо здесь









Oppo Enco Free 2

Китайский бренд выпустил одни из своих лучших беспроводных наушников с активным шумоподавлением — Enco Free 2.

BlueTooth 5.2, быстрая зарядка USB Type-c, кейс-аккумулятор на 480 мАч.

Добавим отличное качество звучания, чувствительность в убедительные 103 дБ, стоимость всего в $51.85 и промокод «BEST2022» — и вот мы получаем отличную покупку.

Купить их можно перейдя по ссылке





Торопитесь, предложение ограничено, а такие вещи долго не лежат.









Один из лучших бюджетников ever на распродаже просто за смешные деньги.

Начнем с того, что это в принципе один самых доступных смартов в бюджетном сегменте, не говоря уже о том, что мало кто вообще может предложить разрешение FullHD+ за такую цену. Адекватная камера и вполне себе вытягивающий Hellio G80 только добавляют аргументов к покупке.

Собственно, чего ждать? Версия 4/64, синий цвет, 9.732 р. и промокод «JANHAPPY».







