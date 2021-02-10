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Лучшее на сегодня для вас: Xiaomi Redmi Note 10 5G, OnePlus Nord 2, Oppo Enco Free 2, Xiaomi Redmi 9

27.01.2022 517 0
Собрали для вас топовые предложения, которые стоит успеть купить, пока цены не полетели вверх, вместе за спросом. 
 
Xiaomi Redmi Note 10 5G
 
Отличный бюджетник от Xiaomi с 5G теперь еще и на распродаже. 

Dimensity 700, огромный дисплей на 6,5 дюйма с разрешалкой FullHD+ и разверткой в 90 Гц. И все это за смешные бабки. 

Почти забыли! Камера на 48 Мп и батарея на 5000 мАч. 
 
Брать вот здесь за 13.589 р., по промокоду «JANFUN» + купон продавца. 

Успейте ухватить за смешные бабки! 
Лучшее на сегодня для вас: Xiaomi Redmi Note 10 5G, OnePlus Nord 2, Oppo Enco Free 2, Xiaomi Redmi 9 – фото 1
 

Бренд OnePlus держит планку и Nord 2 — топовое предложение в своем сегменте. Dimensity 1200, AMOLED-экран с 90 Гц разверткой, Wi-Fi 6 и одна из лучших камер в своем сегменте уровня пред-флагманов на 50 Мп. 
 
Если вы искали отличный смарт в районе $300, OnePlus Nord 2 — один из лучших вариантов. 
 
Завтра, 28 января, на него стартует распродажа. Сейчас он висит по цене 29.175 р., но кто мы такие, если не оставим вам промокод на отличную скидку — ROIT3000 
 
Сам смарт в версии 8/128 (серый или голубой цвета) можно посмотреть прямо здесь

Лучшее на сегодня для вас: Xiaomi Redmi Note 10 5G, OnePlus Nord 2, Oppo Enco Free 2, Xiaomi Redmi 9 – фото 2
 
Oppo Enco Free 2
 
Китайский бренд выпустил одни из своих лучших беспроводных наушников с активным шумоподавлением — Enco Free 2. 
 
BlueTooth 5.2, быстрая зарядка USB Type-c, кейс-аккумулятор на 480 мАч. 
 
Добавим отличное качество звучания, чувствительность в убедительные 103 дБ, стоимость всего в $51.85 и промокод «BEST2022» — и вот мы получаем отличную покупку. 
 
Купить их можно перейдя по ссылке

Торопитесь, предложение ограничено, а такие вещи долго не лежат. 

Лучшее на сегодня для вас: Xiaomi Redmi Note 10 5G, OnePlus Nord 2, Oppo Enco Free 2, Xiaomi Redmi 9 – фото 3
 
Xiaomi Redmi 9
 
Один из лучших бюджетников ever на распродаже просто за смешные деньги. 
 
Начнем с того, что это в принципе один самых доступных смартов в бюджетном сегменте, не говоря уже о том, что мало кто вообще может предложить разрешение FullHD+ за такую цену. Адекватная камера и вполне себе вытягивающий Hellio G80 только добавляют аргументов к покупке. 
 
Собственно, чего ждать? Версия 4/64, синий цвет, 9.732 р. и промокод «JANHAPPY». 

Покупать ТУТ.

Лучшее на сегодня для вас: Xiaomi Redmi Note 10 5G, OnePlus Nord 2, Oppo Enco Free 2, Xiaomi Redmi 9 – фото 4
Xiaomi Redmi Note 10 5G OnePlus Nord 2 Oppo Enco Free 2 Xiaomi Redmi 9
Дата публикации: 27.01.2022

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Лучшее на сегодня для вас: Xiaomi Redmi Note 10 5G, OnePlus Nord 2, Oppo Enco Free 2, Xiaomi Redmi 9