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В условиях нынешнего кризиса покупка флагманского телефона может стать настоящей проблемой. Поэтому все больше пользователей интересуются, какой хороший недорогой смартфон можно приобрести в 2022 году. У нас регулярно выходят текстовые и видео обзоры, в которых мы рассказываем о крутых доступных моделях. Но для большего удобства мы решили объединить все бренды и их лучшие бюджетные смартфоны в одну статью.

Редакция отобрала только проверенные популярные фирмы. Здесь вы не встретите сомнительных ноунеймов или китайских компаний по типу Doogee или Tecno Spark. Поехали!

Xiaomi

О бренде: вы не будете удивлены, если мы начнем с фирмы Сяоми. Данная компания на протяжении многих лет оставалась самой популярной в бюджетной категории. Да, были времена, когда каждое устройство от Xiaomi являлось уверенным хитом продаж. Сейчас же производитель немного отошел от концепции «ТОП за свои деньги», и в ассортименте можно встретить множество посредственных новинок. Но и реально крутые смартфоны остались. Давайте более подробно ознакомимся с ними.

На какие модели обратить внимание: первый телефон, который хочется искренне порекомендовать – это Poco X4 GT. Стоимость аппарата составляет 300 долларов. Вы скажете, что это не бюджетно, но такая цена вполне приемлемая для крутых характеристик Поко Х4 Джити. Этот телефон может похвастаться качественным IPS-экраном с частотой обновления 144 Гц, топовым процессором MediaTek Dimensity 8100 и 67-ваттным аккумулятором. Несмотря на мощное железо, аппарат умеренно греется в требовательных игрушках. Поэтому его можно рекомендовать пользователям, которым нужно геймерское мобильное устройство. Подробнее о смартфоне читайте в отдельном обзоре.

Из более дешевых вариантов стоит присмотреться к Poco M4 Pro 4G. Телефон оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-экраном, неплохим процессором Mediatek Helio G96, 6 или 8 ГБ ОЗУ и батареей на 5000 мАч. Добавим сюда еще яркий дизайн, и получается отличный молодежный смартфон стоимостью 180-190 долларов.

И самая бюджетная модель от Xiaomi – Redmi Note 11 4G. Девайс получил IPS-экран на 6,5 дюймов, процессор начального уровня MediaTek Helio G88, 4/6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, 50-мегапиксельную основную камеру с ультрашириком на 8 Мп и аккумулятор на 5000 мАч. Да, это далеко не флагман и не камерофон, но с повседневными задачами Redmi Note 11 4G справится неплохо. Стоимость составляет всего 140 долларов за базовую версию.

Realme

О бренде: молодая компания реалми уже прочно закрепилась на технологическом рынке. Напомним, что realme основали в 2018 году, а в 2021 признали самым быстрорастущим брендом телефонов в мире. У реалми даже получилось немного сдвинуть с пьедестала старичка Сяоми. Именно под брендом realme сейчас выходят устройства, которые можно смело назвать «ТОП за свои деньги». При этом производитель выпускает не только бюджетные модели, но и смартфоны флагманского уровня, как, например, realme GT Neo 3.

На какие модели обратить внимание: начнем с оптимального смартфона, который и стоит доступно, и предлагает отличные характеристики. Это realme 9 Pro Plus стоимостью 335 долларов за базовую модификацию. Смартфон получил стеклянную заднюю панель, красочный AMOLED-экран с низким ШИМом, производительное железо MediaTek Dimensity 920 с 6 или 8 ГБ ОЗУ, поддержку 5G и аккумулятор на 4500 мАч. Не забываем еще о великолепном вибромоторе, хороших камерах и стабильной работе ПО. Согласитесь, что за такие параметры не жалко доплатить. Развернутый обзор realme 9 Pro+ читайте по ссылке.

Разумеется, есть и более доступная альтернатива, а именно realme 9 с ценником 249 баксов за 6/128 ГБ. Модель оснащена ярким АМОЛЕД-экраном, хорошим процессором Qualcomm Snapdragon 680 4G, 108-мегапиксельной основной камерой и батареей на 5000 мАч. Согласитесь, что этого более чем достаточно для повседневного использования, и многие пользователи просто не видят смысла тратить больше денег на покупку телефона, главная задача которого – справляться с базовыми задачами. Полный видеообзор вы найдете здесь.

Если ваш бюджет очень урезан, не стоит расстраиваться. Даже в ультрабюджетном сегменте можно найти достойные варианты. Всего за 100 долларов предлагается realme Narzo 50i. Характеристики не впечатлят опытного пользователя, но, если нужен телефон для ребенка или пожилых людей, данная модель как раз подходит. Что у нас по техническим параметрам: 6,5-дюймовый IPS-экран, процессор UNISOC SC9863A, 2/32 или 4/64 ГБ, основная камера на 8 Мп, фронтальная на 5 Мп и батарея емкостью 5000 мАч. За 100 баксов это вполне приемлемый вариант.

OnePlus

О бренде: наверняка вы знаете компанию Ванплас. У многих она ассоциируется с дорогими и очень качественными смартфонами. Да, большинство моделей, представленных в ассортименте – это субфлагманы (достойный пример – OnePlus 10R). Есть даже полноценные флагманы с топовым железом и недетским ценником. Но и без бюджетников не обошлось. Даже покупая недорогой смартфон от Ванплас, вы можете быть уверенными в высоком качестве аппарата и стабильности ПО. Рассматривать основную линейку нет смысла, так как в ней представлены смартфоны с ценником не менее 400 долларов. А вот серия Nord как раз подходит.

На какие модели обратить внимание: Примерно за 249 долларов предлагается OnePlus Nord CE 2 5G. По характеристикам это полноценное среднеуровневое мобильное устройство, но никак не бюджетное: 6,43-дюймовый AMOLED-экран, MediaTek Dimensity 900, тройная 64-мегапиксельная камера, Android 12, 6/8 ГБ ОЗУ, 65-ваттная зарядка и батарея на 4500 мАч. Аппарат подойдет даже для требовательных игр, не говоря уже о легких повседневных задачах.

Еще один хороший вариант примерно из такой же ценовой категории – это OnePlus Nord SE 2 Lite 5G. Параметры более упрощенные по сравнению с OnePlus Nord SE 2 5G, о чем и говорит приставка «Lite» в названии. Из основных характеристик имеем 6,59-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц, Android 12, Qualcomm Snapdragon 695 5G, 6/8 ГБ ОЗУ и 126 ГБ ПЗУ, зарядку на 33 Вт и аккумулятор на 5000 мАч.

Вы удивитесь, но в ассортименте Ванплас можно даже найти модель с ценником 150 долларов. И это OnePlus Nord N20 SE. Характеристики смартфона на начальном уровне, что более чем ожидаемо при такой низкой стоимости: IPS-экран на 6,56 дюймов, MediaTek Helio G35, 4/64 ГБ, камера на 50 Мп, 33-ваттная зарядка и аккумулятор на 5000 мАч. Больше всего смущает слабое железо, но все повседневные задачи телефон должен выполнять хорошо.

Samsung

О бренде: уверены, что каждый пользователь знает этот крупнейший южнокорейский бренд. Фирма наиболее популярна своими флагманами, которые конкурируют с телефонами от Apple. Но и бюджетные смартфоны тоже составляют внушительную часть ассортимента Самсунг. Пользователям, которые подбирают себе доступное мобильное устройство, следует присмотреться к A-серии.

На какие модели обратить внимание: начнем с самого дорого смартфона из сегодняшней подборки Самсунг. Модель называется Samsung Galaxy A52s 5G. Примерная цена составляет 320-350 долларов. Да, это не самый бюджет, но за такие деньги вы получаете реально качественное устройство с отличными характеристиками. Из параметров заявлен 6,5-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G, 4, 6 или 8 ГБ ОЗУ, квадрокамера с главным 64-мегапиксельным модулем и батарея емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Вы точно не будете разочарованы, когда приобретете этот аппарат. Поближе познакомиться с аппаратом вы можете благодаря нашему видеообзору.

Следующий кандидат в покупки стоит значительно дешевле – около 203 долларов за базовую версию. Речь идет о Samsung A22 5G. Не путайте с Самсунгом А22, так как это совершенно разные модели. Samsung A22 5G предлагает 6,6-дюймовый TFT-дисплей, обновляющийся с частотой 90 Гц, MediaTek Dimensity 700 с неплохой производительностью, тройную 48-мегапиксельную камеру и аккумулятор с емкостью 5000 мАч. Лучший ли это вариант среди всех бюджетных моделей – нет. Лучший ли среди смартфонов Самсунг – да.

Мы добрались до самого дешевого варианта в ассортименте южнокорейского бренда – Samsung Galaxy A13. Телефон получил экран PLS LCD диагональю 6,6 дюймов, 12-нанометровый процессор Mediatek Helio G80, много модификаций памяти (начиная с 3/32 ГБ и заканчивая 4/128 ГБ), квадрокамеру на 50 Мп и батарею емкостью 5000 мАч с 15-ваттной зарядкой. Данная модель была представлена совсем недавно. На старте продаж ее можно приобрести примерно за 170 долларов.

Pixel

О бренде: американскую фирму Pixel трудно сопоставить со словом «бюджет». Ни для кого не секрет, что под этим брендом выходят топовые флагманы, получающие поддержку от производителя на протяжении 4-5 лет. Ясное дело, что новый флагман Pixel за 200-300 долларов приобрести невозможно. Но можно посмотреть в сторону поддержанных мобильных устройств.

На какие модели обратить внимание: один из лучших б/у смартфонов – это Pixel 4 XL. Девайс может похвастаться 6,3-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 3040х1440 точек, процессором Qualcomm Snapdragon 855, крутыми камерами, стереозвуком, батареей на 3700 мАч и поддержкой беспроводной зарядки. Пиксель 4 ХЛ гарантированно получит обновление до Android 13 и еще год-два патчей безопасности. Версия 4/64 ГБ стоит ориентировочно 216 долларов, 4/128 ГБ – $262.

Есть и базовый вариант – Pixel 4. Характеристики идентичные с версией XL. Отличаются только габариты, диагональ экрана (5,7 дюймов при разрешении 1080x2280 пикселей) и аккумулятор (2800 мАч). Обновление до Андроида 13 тоже придет. Если любите компактные смартфоны, Пиксель 4 отлично подойдет. Только учитывайте, что автономность у него существенно хуже, чем у 4 XL. Модификация на 64 Гб постоянной памяти стоит примерно 176 долларов, а 128 ГБ ПЗУ обойдется в 197 баксов. Обзор четвертых Пикселей вы можете посмотреть в отдельном материале.

Мы подобрали и более бюджетные варианты, такие как Pixel 3 и Pixel 3 XL. Как и в случае с четвертой версией, технические параметры одинаковые за исключением диагонали экрана и емкости батареи. Пользователю предлагается OLED-экран, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ, основная камера на 12.2 Мп и 8-мегапиксельная двойная фронтальная камера. Диагональ экрана в базовой версии составляет 5,5 дюймов, в старшей – 6,3 дюйма. Пиксель 3 оснащен аккумулятором емкостью 2915 мАч, Пиксель 3 ХЛ – 3430 мАч.

Цены более чем демократичные. Pixel 3 в версии 4/64 ГБ продается всего за 130 долларов. Если немного доплатить, то за 140 баксов можно приобрести Pixel 3 на 128 ГБ или Pixel 3 XL на 64 ГБ. Как всегда, вы можете посмотреть наш видеообзор.

Honor

О бренде: фирма Honor, которая позиционируется как молодежный суббренд Huawei, как-то в последнее время перестала радовать интересными новинками. Да и Хуавей значительно утратили популярность после отключения Google-сервисов. Но достойный вариант для покупки все равно есть.

На какие модели обратить внимание: народным любимчиком уже стал Honor X7 стоимостью чуть меньше 200 долларов. Данная модель часто конкурирует с Samsung A22 5G в различных обзорах и обсуждениях. При этом Honor почти по всем параметрам превосходит Самсунг. Смартфон оснащен 6,74-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 90 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 680 4G, 4/6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, 48-мегапиксельной основной камерой и батареей на 5000 мАч с зарядкой на 22.5 Вт.

Согласитесь, что это достойные характеристики для телефона, чья цена составляет примерно 180 долларов. Единственный неприятный момент – Honor X7 не продается официально в Украине.

Надеемся, что вам понравилась наша подборка бюджетных смартфонов, и вы уже подобрали для себя подходящую модель. Пишите в комментарии, если хотите вторую часть, и какие бренды вас интересуют.