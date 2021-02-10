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Всем привет! Мы продолжаем радовать вас обзорами новых и интересных смартфонов, появившихся в продаже совсем недавно. Героем сегодняшнего обзора является Poco X4 GT. Это должен быть очередной «убийца флагманов» с топовым железом и низким прайсом. Согласитесь, что в последнее время у Сяоми не очень получалось выпускать настоящие хиты – все последние новые смартфоны были неплохими, но ничего выдающегося и сверхъестественного. Давайте посмотрим, удастся ли Poco X4 GT завоевать место среди хитов, или это будет очередной проходящий смартфон с ценником 300 долларов.

Обзор Poco X4 GT – новый хит от Xiaomi ﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы корпуса и габариты

Качество экрана

Производительность и нагрев в играх

Модификации памяти

Операционная система и стабильность работы

Основная и фронтальная камера + запись видео

Коммуникационные технологии и звук

Аккумулятор и время автономной работы

Цена и где приобрести

Выводы

Видеообзор

Технические характеристики

Диагональ дисплея: 6,6″ Матрица и разрешение дисплея: IPS, 2460 х 1080 пикселей Другие параметры экрана: Частота обновления экрана – 144 Гц, стандартная яркость – 500 нит, пиковая яркость – 650 нит, плотность пикселей – 407 ppi, поддержка стандартов HDR10 и Dolby Vision Габариты: 163.6 x 74.3 x 8.9 мм, вес 200 граммов Защита: Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5 Материалы корпуса: Пластик Цвета: Черный (Black), серебристый (Silver), Blue (светло-голубой) Связь: 2G, 3G, 4G, 5G, LTE-A Процессор: 5-нанометровый MediaTek Dimensity 8100 Количество ядер: Четыре Cortex-A78 с максимальной тактовой частотой 2,85 Ггц + четыре Cortex-A55 с частотой 2.0 Ггц Графический ускоритель: Mali-G610 MC6 Варианты памяти: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ Операционная система: Android 12 + MIUI 13 POCO Основная камера: Главный модуль: разрешение 64 Мп, диафрагма f/1.9, размер матрицы 1/1.72", размер пикселя 0.8µm, фазовый автофокус (PDAF); Ультраширокий модуль: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 120˚, размер матрицы 1/4.0", размер пикселя 1.12µm; Макромодуль: разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4; Запись видео в разрешении 4K@30fps (без электронной стабилизации), 1080p@30/60fps (с электронной стабилизацией) Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп, диафрагма f/2.5, запись видео в максимальном качестве 1080p@30fps Звук: Стерео Коммуникационные технологии: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, ИК-порт, навигационные службы (GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO) Емкость аккумулятора: 5080 мАч Быстрая зарядка: Есть, мощность 67 Вт (заряд до 100% за 45 минут) Цена: От $299

Ну что, друзья, первое впечатление от характеристик Poco X4 GT исключительно положительное. Больше всего внимание привлекает крутой флагманский процессор MediaTek Dimensity 8100. Это топовое железо, и Xiaomi сумела добавить его в смартфон, чья стоимость не превышает 300 баксов. Может показаться, что IPS-матрица – это несерьезно, но высокое разрешение, частота обновления экрана и пиковая яркость говорят об обратном. Если смотреть по техническим параметрам, то Поко Х4 Джити имеет все шансы стать бестселлером и любимчиком многих пользователей. Заинтригованы? Тогда продолжайте читать.

Комплектация

Комплект поставки Poco X4 GT стандартный и не вызывает каких-то удивлений. Мы получаем базовую комплектацию со всеми необходимыми элементами. Смартфон приходит в фирменной черной коробке с желтыми надписями. Упаковка строгая и минималистичная: на ней имеется только название модели и небольшой логотип.

Открыв коробку, мы видим сам смартфон в защитной пленке и комплектующие: скрепку для открытия SIM-лотка, документацию, прозрачный чехол, кабель USB Type-C и блок питания мощностью 67 Вт. Радует, что китайцы не поскупились и добавили в комплект все нужные элементы для повседневного использования. У некоторых брендов с этим бывают проблемы. Например, Nothing Phone 1, который мы недавно обозревали, получил в комплекте только скрепку, бумажки и кабель.

Но и без минусов в комплекте поставки Поко Х4 Джити не обошлось. Уверены, что вас также раздражают эти прозрачные силиконовые чехлы посредственного качества, которые начинают желтеть уже через месяц использования. Хотелось бы, чтобы Поко добавляли к своим смартфонам более качественные чехольчики с интересным (может быть, геймерским) дизайном.

Ну и два слова о запахе: коробка Poco X4 GT имеет очень неприятный аромат, раскрывающийся во всей красе при распаковке. В общем, здесь все стандартно и привычно как для китайских телефонов. Движемся дальше.

Дизайн, материалы корпуса и габариты

По внешнему виду Поко Х4 Джити сложно назвать субфлагманом. Скорее, это смартфон бюджетного уровня. Почему мы сделали такие выводы? Во-первых, задняя панель телефона и каркас полностью выполнены из пластика. Никакого алюминия или стекла, как, например, в Redmi Note 11 Pro Plus или Poco F4. Согласитесь, что пластик более дешево ощущается в руках, тактильно он не так приятен, да и смотрится посредственно.

Второй момент – толщина Poco X4 Джити. Смартфон довольно толстенький, а в чехле становится еще «полнее». Размеры составляют 163.6 x 74.3 x 8.9 мм при массе 200 граммов. Мы привыкли, что чем смартфон дороже и премиальней – тем он тоньше. О Поко Х4 Джити такого не скажешь. В принципе, его габариты не сильно отличаются от внутренних конкурентов Poco F4 и Redmi Note 11 Pro Plus. А вот Realme GT Neo 3 заметно тоньше, да и дизайн приближен к флагманскому уровню.

Если не брать в расчет материалы корпуса и толщину, то внешний вид новики от Поко довольно симпатичный. Блок основной камеры выполнен аккуратно, нет никаких больших надписей и логотипов. Для сравнения возьмем прошлый бестселлер Poco X3 Pro – дизайн этой модели откровенно дешманский, но это не помешало телефону стать хитом продаж.

Вернемся к Poco X4 GT: пластик имеет матовое напыление, на котором остаются следы от пальцев, нижняя грань довольно широкая, а вырез для фронтальной камеры значительно больше, чем у конкурентов. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку питания. По внешнему виду это такой себе бюджетный Редми Ноут, без претензий на субфлагманский или флагманский уровень.

Из плюсов – на экране с завода наклеена защитная пленка. Есть и закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5, которое должно предотвратить печальные последствия при механическом повреждении дисплея.

Быстро пройдемся по разъемам. На верхней грани расположен инфракрасный порт для удаленного управления «умной» техникой, аудиоджек для подключения проводных наушников и дополнительный мультимедийный динамик. Нижнюю грань занимает SIM-лоток, разъем USB Type-C и основной динамик. На правой стороне находится качелька регулировки громкости и клавиша питания с совмещенным сканером. Левая грань полностью пустая.

Poco X4 GT не поддерживает карту памяти. В слот можно поставить только две nano-SIM. Поэтому лучше сразу приобрести модификацию на 256 гигабайт постоянной памяти, чтобы потом не мучиться с недостатком места. Спасибо, что хоть аудиоджек завезли.

Качество экрана

Как вы уже поняли, впечатления от внешнего вида Poco X4 Pro довольно сомнительные. Но как обстоят дела с качеством дисплея? Ведь это намного важнее для повседневного использования, чем дизайн и даже материалы, из которых выполнен корпус. Мы привыкли, что почти все современные смартфоны, даже бюджетного уровня, оснащаются AMOLED-матрицами. Это такая модная тенденция 2022 года. И пусть качество этой самой матрицы в дешевых телефонах посредственное, зато АМОЛЕД.

В Poco X4 GT не стали идти по данному пути и добавили IPS. При этом производитель заявляет, что это IPS-экран флагманского уровня. Для полноты картины ознакомимся с техническими характеристики. Разрешение Full HD+, пиковая яркость достигает 650 нит, поддерживается HDR10 и Dolby Vision, частота обновления экрана составляет 144 Гц.

Интересная фишка – на выбор предоставляется 7 режимов работы, то есть, частота обновления адаптивная. Вы можете настроить ее таким образом, чтобы максимально повысить энергоэффективность. Либо для экономии заряда просто включите в настройках 60 или 90 Гц.

Дисплей Поко Х4 Джити правда получился достойным. Для матрицы IPS это отличные показатели. Цветопередача приятная, картинка качественная и яркая. Да, AMOLED-экраны в этом ценовом сегменте показывают лучшие результаты, но не забываем об их основном минусе. Да-да, речь идет о ШИМе, который доставляет серьезные неприятности некоторым пользователям. Так что, если вы чувствительны к ШИМу и ищете телефон с отличным IPS-дисплеем, Поко Х4 Джити как раз может стать таким вариантом.

Еще следует учитывать многофункциональность MIUI. Как вы знаете, в этой прошивке множество функций и различных настроек. Есть как абсолютно бесполезные опции, так и довольно полезные. К одним из таких относится цветовая настройка экрана. Можно включить адаптивные цвета, яркие, насыщенные, исходные оттенки. В общем, цветопередача настраивается под личные предпочтения.

Производительность и нагрев в играх

Мощный процессор является главной фишкой Poco X4 GT. На борту смартфона установлен восьмиядерный 5-нанометровый MediaTek Dimensity 8100 с максимальной тактовой частотой 2.85 ГГц. Это новое флагманское железо, которое ожидаемо встретить в телефоне с ценником не ниже 500 долларов. Но Сяоми в очередной раз доказали, что умеют изготавливать «убийц флагманов». Напомним, что цена Poco X4 GT составляет 300 баксов, и за эти деньги мы получаем такой крутой процессор.

Со всеми повседневными задачами Поко Х4 Джити справляется отлично, но это и неудивительно, учитывая производительность. Гораздо интереснее, как дела обстоят в играх, где также важен нагрев и троттлинг. Напомним, что мощные процессоры обычно греются как печки и отбивают всякое желание играть в тяжелые игрушки.

По старинке мы протестировали Poco X4 GT в требовательных играх Genshin Impact и Shadowgun Legends. И результаты, скажем сразу, нас впечатлили. После получаса игры в Геншин Импакт максимальная температура, которую удалось словить, составила 49.3°C. А так во время игры средний показатель равнялся 45-46°C, что очень неплохо. Добавим сюда еще и пластиковый корпус, нагревающийся не так сильно, как тот же металл или стекло. По частоте кадров тоже все отлично – 48.5 FPS.

В Shadowgun Legends показатели еще более крутые. Нагрев меньше, на уровне 40°C, а частота кадров составляет 55-59 FPS. И, наверно, самое приятное – троттлинг тест, в котором имеем практически ровную зеленую линию. Процессор не теряет свою производительность даже после 30 минут игры со сложными сценариями. Более подробно с графиком вы можете ознакомиться ниже.

Что в итоге можем сказать о мощности Поко Х4 Джити. Это по-настоящему игровое устройство, которое блестяще справляется с самыми ресурсоемкими игрушками на ультравысоких настройках. И это всего за 300 долларов. Даже аппараты стоимостью 500-700 долларов в большинстве случаев показывают более печальные результаты из-за дикого нагрева и троттлинга. Нужен смартфон для игр – смело берите Xiaomi Poco X4 GT.

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Модификации памяти

Вариантов памяти в Poco X4 GT всего два – 8/128 и 8/256 ГБ. 8 гигабайт оперативки более чем достаточно – в 2022 году это золотой стандарт: 6 ГБ может показаться маловато, а за 12 ГБ придется немало доплатить. Постоянная память использует новый стандарт UFS 3.1. Как мы уже отмечали выше, расширить постоянное хранилище с помощью SD-карты нельзя.

Интересный момент! По желанию можно системным способом увеличить ОЗУ еще на 3 ГБ, позаимствовав этот объем из постоянной памяти. Подробную инструкцию по расширению оперативной памяти на Xiaomi вы найдете в этой статье.

Операционная система и стабильность работы

Poco X4 GT работает на базе фирменной прошивки MIUI 13 с Android 12. Присутствует специализированный интерфейс, разработанный специально для Poco. В принципе, отличия от стандартного интерфейса MIUI минимальные. Все мы знаем, насколько «стабильно» работает Миюай, но в Поко Х4 Джити с этим все более или менее нормально.

Во время тестирования смартфона наблюдались небольшие лаги и подвисания, но в основном только при просмотре Google Discovery. Лента новостей периодически подрывается. А так других существенных проблем с интерфейсом мы не выявили. Все работает очень шустро благодаря мощнейшему процессору и частоте обновления экрана 144 Гц.

Основная и фронтальная камера + запись видео

После такой положительной ноты переходим к слабому месту Поко Х4 Джити, а именно к камерам. Основная камера имеет три модуля: главный 64-мегапиксельный, ультраширокий на 8 Мп и 2-мегапиксельный макро.

Если смотреть чисто по параметрам, то все довольно неплохо. В реальности основная камера фотографирует средне: при дневном освещении фото по качеству почти такие же, как на Redmi Note 11 Pro и Poco F4. Снимки нормальные, но не хватает контрастности и яркости.

На ночных фото видна явная нехватка детализации, хоть камера и неплохо вытягивает тени. Но если сравнивать с Redmi Note 11 Pro, Поко Х4 Джити все равно выигрывает. Редми ночью фотографирует совсем плохо. А вот в сравнении Poco X4 GT и F4 победителем является именно F4.

Ультраширокий сенсор вообще посредственный. Если днем изображения получаются неплохими, то ночью ультрашириком лучше вообще не пользоваться. Это уровень бюджетника, а не младшего флагмана.

Фронтальная камера на 16 мегапикселей ничем особенным не выделяется. Redmi Note 11 Pro, Poco X4 GT и Poco F4 фотографируют практически одинаково, но из этой тройки побеждает Поко Ф4. На Poco X4 GT селфи получаются чересчур затемненными и с нехваткой детализации.

Видео на переднюю камеру самые обычные. Их можно записывать в разрешении Full HD с 30 или 60 fps. Звук неплохой, никаких шумов и искажений не наблюдалось. В принципе, для сторис в соцсетях пойдет.

Основная камера Poco X4 GT лишена оптической стабилизации. Есть только электронная, но работает она при разрешении Full HD. Если будете писать видеоролики в 4K, готовьтесь к полному отсутствию стабилизации и тряске при ходьбе. Так что видео в 4K лучше записывать в неподвижном состоянии. Качество роликов нормальное для повседневного использования, но ни о каком профессиональном уровне речи идти не может.

Коммуникационные технологии и звук

Поко Х4 Джити получил стереозвук с двумя полноценными мультимедийными динамиками. Звучание довольно громкое и четкое, есть даже небольшие басы. Опять же, это не уровень флагманов, но за 300 долларов звук более чем нормальный.

По коммуникациям все стандартно: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC для бесконтактных оплат и даже инфракрасный порт для удаленного управления техникой. Подключение осуществляется через порт USB Type-C 2.0. Разъем для наушников предусмотрен, но радио нет.

А как же вибромотор? Не волнуйтесь, друзья, мы про него не забыли. Вибромотор в Poco X4 GT правда отменный. Работает как молоточек, отчетливо и приятно. Не все обращают на это внимание, но, если для вас важна вибрация, вы точно оцените ее по достоинству в новом Поко.

Аккумулятор и время автономной работы

Мы уже на финишной прямой. Осталось только обсудить автономность и цену новинки, а потом подводить итоги. В Поко Х4 Джити установлена батарея на 5080 мАч. Это довольно большая емкость, являющаяся стандартом для многих младших флагманов. Добавим сюда еще энергоэффективный процессор, и выходит не менее одного дня активной работы. При умеренном использовании заряда хватит и на полтора-два дня. Согласитесь, что это отличный результат, и даже IPS-дисплей не портит картину.

Беспроводная зарядка в новом Poco, ясное дело, отсутствует. Зато производитель добавил проводную 67-ваттную быструю зарядку, работающую по технологии USB Power Delivery 3.0. До 100% батарея заряжается всего за 46 минут. Как вы уже поняли, с автономностью у Poco X4 GT все отлично.

Цена и где приобрести

Поскольку с момента анонса Poco X4 GT прошло немного времени, смартфон пока продается только на AliExpress. За версию 8/128 ГБ нужно заплатить примерно 299-308 долларов. Топовая модификация на 12/256 ГБ обойдется в 320-328 баксов. Заказывать товары рекомендуем в надежных продавцов, например, здесь – это официальный магазин Сяоми на Али.

Если хотите приобрести данную модель официально в Украине, нужно еще немного подождать. Поскольку пока что новинки от Поко нет в продаже на нашем рынке. Ориентировочная цена в украинских технологических магазинах составит не менее 13500-14000 грн. На мой взгляд, гораздо выгоднее сейчас оформить заказ на АлиЭкспресс, чтобы уже через месяц новинка оказалась у вас.

Выводы

Poco X4 GT заслуженно получает звание будущего хита продаж. Это достойный преемник такого бестселлера, как Поко Х3 Про. Всего за 300 долларов вы получаете мощнейшее мобильное устройство, которое подходит как для игр, так и для стандартного повседневного использования. Экран великолепного качества, большая батарейка, быстрая зарядка – чего еще можно хотеть за эти деньги? Даже основная камера достойная, если будете делать снимки при хорошем освещении.

Среди китайских младших флагманов сейчас нет более достойного варианта. Представленные модели либо оснащены среднеуровневым процессором, либо стоят дороже. Даже в ценовом сегменте выше $500 трудно найти смартфон, выдающий такие показатели в играх, как Поко Х4 Джити. Радует, что Xiaomi не отказались от своей традиции и в очередной раз выпустили «народный флагман».

Плюсы:

качественный дисплей;

частота обновления экрана 144 Гц;

закаленное стекло Gorilla Glass 5;

производительный процессор;

отличные показатели в требовательных играх;

стабильная работа интерфейса;

8 ГБ ОЗУ с возможностью расширения;

есть аудиоджек и ИК-порт;

полноценные стереодинамики с хорошим звуком;

емкий аккумулятор;

быстрая 67-ваттная зарядка;

доступная цена.

Минусы:

яркость и цветопередача все же хуже, чем на AMOLED;

дешевые материалы корпуса;

увесистые габариты;

средние камеры, особенно ультраширик;

нет оптической стабилизации;

запись видео с электронной стабилизацией только в Full HD;

нельзя поставить карту памяти;

нет радио.

Более подробную информацию о работе телефона вы узнаете уже в видео с опытом эксплуатации. А пока не забывайте посмотреть наш видеообзор и написать в комментариях свое мнение о Xiaomi Poco X4 GT.