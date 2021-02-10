Made in India: мечта о национальной операционной системе

911

В Индии раздумывают над созданием собственной операционки

Индийская экономика одна из тех, где начали искать области, где возможно импортозамещение. Ничего плохого в себе сама идея не несет, страна стремится обеспечить себя высокотехнологическим производством, технологиями сегодняшнего и завтрашнего дня. В правительстве Индии любые идеи, связанные с замещением импорта, воспринимаются с большим интересом и энтузиазмом.

На территории Индии уже существует несколько предприятий, занятых производством и сборкой электроники. Теперь же стоит задача создать собственную операционную систему, как альтернативу iOS и Android. О намерении создать национальную ОС сообщил министр по электронике и информационным технологиям Раджив Чандрасекар.

Он заявил, что на данный момент на рынке доминируют две операционные системы, управляющие аппаратной экосистемой — Android от Google и iOS от Apple. «Третьей нет. Поэтому во многих отношениях существует огромный интерес министерства и правительства Индии к созданию новой операционной системы для мобильных телефонов. Мы разговариваем с людьми. Мы разрабатываем политику для этого», — сказал Чандрасекар. Идет поиск стартапа и тех, кто сможет помочь Индии в создании собственной операционной системы.

﻿

Среди прочего, Индия хочет существенно нарастить выпуск электроники в своей стране. В планах вывести производство умных устройств на уровень $300 млрд в 2026 году против $75 млрд сейчас.

Если Индия хочет делать свою операционную систему, то ей нужно, чтобы разработчикам было интересно писать софт для нее. Для этого необходимо большое количество устройств с проприетарной операционкой или сделать свою ОС такой, чтобы на ней можно было запускать те же Android-программы. А какой прок в собственной операционной системе, если в итоге пользователи получат все тот же Android?

Чтобы индийскую национальную ОС претворить в жизни, нужно, чтобы компании адаптировали под нее железо, написали драйвера и выпустили соответствующие устройства. То, насколько в итоге проект окажется жизнеспособным, будет во многом зависеть, предложит ли индийская операционная система что-то оригинальное, проявят ли к ней интерес производители и потребители. А это задача трудоемкая и не одного дня.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: economictimes.indiatimes