MagSafe приближает приход смартфонов без разъемов для зарядки. Но хотим ли мы такого будущего?

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Смартфоны без разъемов станут реальностью. Перспективно или тупиковая ветвь развития?

На презентации семейства iPhone 12 компания Apple показала зарядку MagSafe. Неожиданно концерн из Купертино вернул к жизни, казалось бы, уже позабытую идею, которая легла в основу безопасной зарядки макбуков, выходивших до 2016 года. Зарядка работает по стандарту Qi и ее мощность 15 Вт. Чудеса технологий, не иначе. Именно так позиционирует MagSafe сама Apple, сумевшая практически создать инновацию на ровном месте.

Безусловно, решение от «яблочной» компании нельзя назвать самым быстрым на рынке и технологии беспроводной зарядки от других брендов работают быстрее. Но стоит отдать должное Apple, что иногда она умеет мыслить нестандартно и на опережение. MagSafe — это просто, легко и удобно. Нет необходимости елозить смартфоном по площадке в поисках точки заряда. Это технология, где соединились воедино система зарядки и система креплений. И при должном развитии, она перспективна и обладает потенциалом.

Есть предположение, что MagSafe — переходный или промежуточный этап, который предвосхищает появление смартфонов без разъемов и портов. Ходят слухи, что уже в следующем году Apple может отказаться от портов в своих мобильных устройствах, оставив лишь сервисный разъем. По сути MagSafe — это предвестник будущего, где разъемы станут дополнительной функцией, а не необходимостью? Возможно, смартфоны, лишенные портов и есть то будущее, к которому идет индустрия? Но разве это разумное решение?

За беспроводными технологиями будущее и аргументы в пользу отказа от разъемов

Наш мир все больше становится беспроводным, еще чуть-чуть и смартфоны начнут массово использовать беспроводную зарядку. А значит появление коммерческих смартфонов без портов лишь вопрос времени.

Думаю, что еще многие помнят тот момент, когда iPhone 7 лишили 3,5 мм разъема для наушников. Тогда было немало тех, кто разразился гневными комментариями, обвиняя Apple в том, что она нарочито пошла против пользователей и ломает устои. Но прошло совсем немного времени и уже те, кто нещадно хейтил компанию за ампутацию мини-джека, последовали ее примеру или лояльно относятся к моделям без 3,5 мм разъема. Достаточно вспомнить Google, которая по-тихому убрала аудиоджек со своих Pixel-фонов спустя год после того, как это сделала Apple.

И сегодня отсутствие 3,5 мм разъема уже не воспринимается как нечто странное, это уже почти норма для Android-флагманов и не только. А неизбежным побочным эффектом стал бурный рост беспроводных наушников. Все больше пользователей отказываются от проводных гарнитур и это воспринимается как естественная эволюция.

Есть вероятность, что эта же судьба ждет беспроводную зарядку. Через пару лет возможность заряжать смартфоны без проводов станет делом обычным, и эта функция станет стандартом для большого количества устройств. И нас ждет бум аксессуаров, заточенных на эту фичу.

MagSafe — это не только удобно, но и отличный способ монетизировать еще больше бизнес аксессуаров. Apple удалось не только предложить зарядное устройство, она еще экспериментирует и с различными аксессуарами. Например, выпустила различные чехлы и кошельки-накладки для хранения наличности или банковских карт. Правда, есть одно серьезное Но. Пользователи должны будут избегать нахождения банковских карт рядом с заряжающимся смартфоном от MagSafe. Магнитное поле может спровоцировать размагничивание ленты и вызвать разрушение RFID-чипа, который используется для бесконтактной оплаты.

На фоне все большего распространения технологии быстрой зарядки логично возникнет вопрос: а зачем собственно нужен физический порт? Заряжать смартфоны можно и по беспроводу. Не менее важно и то, что отказ от зарядного порта приведет к высвобождению дополнительного пространства внутри корпуса, а это еще один путь, позволяющий нарастить емкость аккумулятора.

Почему у MagSafe в ее нынешнем виде нет будущего

Понятное дело, что выпуском MagSafe компания Apple стремилась совершить революцию в области беспроводной зарядки. Но сама технология еще не зрелая и работает с целым рядом ограничений. Один из главных недостатков — слабая скорость зарядки. На фоне все возрастающих мощностей зарядки, предложенные Apple 15 Вт выглядят несколько жалко и невразумительно для того, чтобы стать серьезной заменой традиционной скоростной зарядке. Логично, что многие пользователи не захотят лишаться тех преимуществ, которые им предлагает быстрая проводная зарядка.

Да, и конкуренты в деле наращивания мощности беспроводной зарядки ушли далеко вперед. Так, у Xiaomi уже есть фирменная беспроводная зарядка на 50 Вт и на днях она анонсировала решение мощностью 80 Вт. Oppo также в числе новаторов и ей удалось создать беспроводную быструю зарядку 65 Вт AirVOOC.

Если в обозримом будущем Apple не удастся серьезно разогнать скорость MagSafe, то ее инициатива так может и не стать универсальным решением для устройств компании, а также законодателем моды на рынке. И в таком случае iPhone без порта для зарядки и с поддержкой только магнитной будет серьезно проигрывать конкурентам, ведь мало кто захочет быть заложником медленной зарядки. Еще и на фоне традиционно скромных результатов по автономности iPhone, которые довольствуются не очень емкими аккумуляторами.

Не стоит списывать со счетов и такой аспект как сложность передачи данных. Отказ от порта приведет к необходимости тратиться на хранилище iCloud, а это уже дополнительные затраты, которые не все готовы будут с легкостью принять.

Спорные и преждевременные новации?

Несмотря на все попытки Apple объяснить, что MagSafe — это удобно, безопасно и не вредит окружающей природе, сама технология еще несовершенная и требует доведения до ума. Сейчас это лишь дополнительная функция, не более. И однозначно — это не альтернатива традиционной проводной зарядки. Не забываем, чтобы пользоваться ею пользователям нужно раскошелиться на покупку зарядной шайбы стоимостью $40. Желательно прикупить парочку таких аксессуаров для дома и офиса. А также компании нужно серьезно подумать, чтобы MagSafe органично вписался в экосистему ее продуктов, поддержку такой зарядки должны предлагать различные «яблочные» устройства, а не только iPhone.

Vivo Apex 2019

Но все же мы неминуемо приближаемся к тому, что на рынке появятся смартфоны, лишенные портов и разъемов. Повторят ли они судьбу Meizu Zero и Vivo Apex 2019, которые первыми избавились от портов и так и остались концептами? Современные технологии уже позволяют создать коммерческие смартфоны без разъемов, но это вовсе не означает, что у таких устройств есть будущее и они приживутся. Как показывает история, пользователям иногда сложно отказываться от привычных вещей. А быстрая проводная зарядка эта та фишка, на которую многие охотно «подсели» и не готовы лишаться ее. На первых порах смартфоны без разъемов будут диковинными устройствами и изгоями у большой армии пользователей. И без должного развития беспроводных технологий рискуют такими и остаться.

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