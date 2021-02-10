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  • Почти Marshall Major: ТОП цена на наушники с отличным звуком Proove 70 classic – всего за 1350

Почти Marshall Major: ТОП цена на наушники с отличным звуком Proove 70 classic – всего за 1350

13.08.2023 105 0

Выбор, который не разочарует

Мы уже привыкли к беспроводным наушникам, к этому нас заставили производители смартфонов, которые убрали 3.5 мм разъем из наших гаджетов. Хотя такое решение действительно достаточно удобно.

 

proove

 

Proove 70 classic это накладные наушники от известного производителя, которые действительно поражают своей какой-то адекватной ценой. Выглядят очень стильно, исполнены они в ретро стиле из очень приятных материалов, немного напоминают легендарные Marshall. Наушники достаточно компактны и легки, а диаметр 40 мм. Девайс хорошо сидит на голове, оголовье не давит.

 

Из главных характеристик здесь быстрый bluetooth 5.2, они поддерживают кодак AAC, чувствительность до 93 дБ с превосходным звучанием, которое передает атмосферу музыкальных композиций, хороший объемный звук, хороший бас и большой запас громкости. Наушники имеют возможность подключения через разъем 3.5 мм.

 

proove

 

Наушники содержат батарею в 300 мАч (Li-pol), которая позволит прослушивать любимые треки до 10 часов. Кнопки на наушниках механические и интуитивно понятные, легко нажимаются, но при этом случайных нажатий быть не должно.

 

Девайс действительно хорош за свои деньги и часто даже лучше более дорогих моделей.

 

proove

 

Приобрести наушники можно по ссылке ниже:

 

Proove 70 classic – 1350 грн. Гарантия 12 месяцев!

 

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Автор: Неля Самсон Дата публикации: 13.08.2023
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Почти Marshall Major: ТОП цена на наушники с отличным звуком Proove 70 classic – всего за 1350