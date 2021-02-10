Почти Marshall Major: ТОП цена на наушники с отличным звуком Proove 70 classic – всего за 1350

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Выбор, который не разочарует

Мы уже привыкли к беспроводным наушникам, к этому нас заставили производители смартфонов, которые убрали 3.5 мм разъем из наших гаджетов. Хотя такое решение действительно достаточно удобно.

Proove 70 classic это накладные наушники от известного производителя, которые действительно поражают своей какой-то адекватной ценой. Выглядят очень стильно, исполнены они в ретро стиле из очень приятных материалов, немного напоминают легендарные Marshall. Наушники достаточно компактны и легки, а диаметр 40 мм. Девайс хорошо сидит на голове, оголовье не давит.

Из главных характеристик здесь быстрый bluetooth 5.2, они поддерживают кодак AAC, чувствительность до 93 дБ с превосходным звучанием, которое передает атмосферу музыкальных композиций, хороший объемный звук, хороший бас и большой запас громкости. Наушники имеют возможность подключения через разъем 3.5 мм.

Наушники содержат батарею в 300 мАч (Li-pol), которая позволит прослушивать любимые треки до 10 часов. Кнопки на наушниках механические и интуитивно понятные, легко нажимаются, но при этом случайных нажатий быть не должно.

Девайс действительно хорош за свои деньги и часто даже лучше более дорогих моделей.

Приобрести наушники можно по ссылке ниже:

Proove 70 classic – 1350 грн. Гарантия 12 месяцев!

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