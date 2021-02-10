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Будущий iPhone Ultra сможет снимать эксклюзивный контент для Apple Vision Pro

04.09.2023 85 0

на других будет смотреться не так эффектно

 

Согласно слухам, которыми делятся на Weibo, будущая модель iPhone Ultra может быть способна делать пространственные фотографии и видео, которые можно будет просматривать с помощью гарнитуры Apple Vision Pro.

 

Пространственные снимки создают эффект полного погружения в воспоминания, позволяя пользователю "погрузиться" в данный момент. Для их съемки Vision Pro использует несколько внешних камер и сенсоров, расположенных друг от друга.

 

Будущий iPhone Ultra сможет снимать эксклюзивный контент для Apple Vision Pro – фото 1

 

Apple Vision Pro – это гарнитура с первой от Apple трехмерной камерой. Она позволяет пользователям увлекать, переживать и углубляться в любимые воспоминания с помощью Spatial Audio. Каждое пространственное фото и видео возвращает пользователя обратно к конкретному моменту во времени, например, к празднованию с друзьями или особому семейному событию.

 

Инсайдеры предполагают, что подобные возможности могут появиться у iPhone Ultra после выхода Vision Pro, вероятно, благодаря дополнительной камере с другой стороны корпуса. Текущие iPhone 14 Pro не способны на качественные пространственные снимки из-за малого расстояния между объективами.

 

Будущий iPhone Ultra сможет снимать эксклюзивный контент для Apple Vision Pro – фото 2

 

Обычные фотографии и видео с iPhone или других устройств все равно можно будет посмотреть через гарнитуру, но 3D-изображения и видео гораздо более увлекательны и могут быть сделаны только с помощью Vision Pro.

 

Есть предположение, что такая функция может появиться уже в iPhone 15 Pro, однако, скорее всего, для этого понадобится iPhone 16 Ultra в 2024 году.

 

Источник: macrumors

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 04.09.2023
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Будущий iPhone Ultra сможет снимать эксклюзивный контент для Apple Vision Pro