Будущий iPhone Ultra сможет снимать эксклюзивный контент для Apple Vision Pro

85

на других будет смотреться не так эффектно

Согласно слухам, которыми делятся на Weibo, будущая модель iPhone Ultra может быть способна делать пространственные фотографии и видео, которые можно будет просматривать с помощью гарнитуры Apple Vision Pro.

Пространственные снимки создают эффект полного погружения в воспоминания, позволяя пользователю "погрузиться" в данный момент. Для их съемки Vision Pro использует несколько внешних камер и сенсоров, расположенных друг от друга.

Apple Vision Pro – это гарнитура с первой от Apple трехмерной камерой. Она позволяет пользователям увлекать, переживать и углубляться в любимые воспоминания с помощью Spatial Audio. Каждое пространственное фото и видео возвращает пользователя обратно к конкретному моменту во времени, например, к празднованию с друзьями или особому семейному событию.

Инсайдеры предполагают, что подобные возможности могут появиться у iPhone Ultra после выхода Vision Pro, вероятно, благодаря дополнительной камере с другой стороны корпуса. Текущие iPhone 14 Pro не способны на качественные пространственные снимки из-за малого расстояния между объективами.

Обычные фотографии и видео с iPhone или других устройств все равно можно будет посмотреть через гарнитуру, но 3D-изображения и видео гораздо более увлекательны и могут быть сделаны только с помощью Vision Pro.

Есть предположение, что такая функция может появиться уже в iPhone 15 Pro, однако, скорее всего, для этого понадобится iPhone 16 Ultra в 2024 году.

Источник: macrumors