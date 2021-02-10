Будущее обновление Google Messages облегчит отправку фотографий

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Google Messages получили интересное обновление

Недавно Google Messages подвергся обновлению, но согласно новому отчету, компания еще не закончила с изменениями. Издание Android Headlines сообщает, что на главном экране Google Messages появится иконка камеры.

Чтобы отправить фотографию через Google Messages, нужно либо зайти в беседу и добавить ее с помощью кнопки "Добавить", либо сделать фото из приложения камеры, зайти в беседу и выбрать изображение.

Хотя эти способы не так уж сложны, Google думает над тем, как сделать это еще проще. Как сообщается, Google Сообщения получат обновление, в котором появится новая иконка камеры рядом с кнопкой поиска. Очевидно, что иконка камеры будет открывать приложение камеры. После того как вы сделаете снимок, появится окно "Выбрать получателей", что значительно упростит процесс передачи.

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Источник: androidheadlines