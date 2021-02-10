Будущие владельцы Vision Pro не получат приложений Netflix, YouTube, Spotify и другие

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Плохая новость

Еще в июле 2023 стало известно, что Netflix не планирует создавать специальное приложение для Vision Pro. И хотя планировавшие выложить $3,499 за Vision Pro могли надеяться, что Netflix передумает, это не так. И это удивительно, что за такую цену вы не получите достаточное количество приложений, чтобы достаточно насладиться устройством.

Netflix также отмечает, что не делает свое приложение для iPad доступным для пользователей Vision Pro, а это означает, что единственный способ для подписчиков Netflix транслировать контент с помощью Vision Pro – это использовать браузер Safari и посещать вебсайт Netflix.

Другие стримеры объявили о планах создать приложение для Vision Pro, включая Disney+, Amazon Prime Video и Paramount Plus.

Возможно, также Netflix решил, что лучше подождать и посмотреть, насколько популярным станет Vision Pro, прежде чем тратить время и деньги на специальное приложение для этой платформы.

Также стало известно, что среди других известных платформ, не запускающих приложений для Vision Pro, – видеостриминговый сервис YouTube от Google и аудиостриминговый сервис Spotify.

Если такие крупные компании не желают делать отдельные приложения для этого устройства, то что будет с малыми. Это значит, что такие компании не видят потенциал Vision Pro?

Источник: bloomberg