Samsung запускает бесплатное облачное резервное копирование для флагманов Galaxy, но есть нюанс

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Бесплатно, но есть нюанс

Компания Samsung упрощает проблему поиска достаточного места для хранения резервных копий смартфонов благодаря своему новому бесплатному решению. Эта услуга под названием Temporary Cloud Backup предназначена для пользователей смартфонов и планшетов Galaxy, предоставляя им доступ к требуемому объему временного хранилища.

Temporary Cloud Backup от Samsung предоставляет пользователям бесплатное хранение файлов в облаке в течение 30 дней (после этого периода файлы будут удалены). Существует ограничение на размер файлов – 100 ГБ для каждого, однако пользователи могут сохранять неограниченное количество файлов на своих устройствах Samsung под управлением One UI 6.0 или более новой версии, что является еще одним условием.

"Этот усовершенствованный опыт переключения на основе Samsung Cloud имеет целью предоставить пользователям Samsung Galaxy уверенность в том, что ценные данные не будут потеряны благодаря подключенной мощности экосистемы Galaxy", - сказал Чиюнг Со (Chiyoung Seo), вице-президент и руководитель команды облачных технологий подразделения Mobile eXperience Business в Samsung Electronics.

Временное облачное резервное копирование будет особенно полезно в ситуациях, когда пользователи могут опасаться потери данных, например, при ремонте смартфона. Samsung интегрировал Temporary Cloud Backup в режим обслуживания, обеспечивающий безопасное резервное копирование личных данных, включая файлы в защищенной папке для восстановления после ремонта.

Сначала эта функция будет доступна для моделей Galaxy S (от Galaxy S21 до Galaxy S23 Ultra) и от Fold и Flip 3 на базе One UI 6.0 или более поздней версии для пользователей в Южной Корее. Предполагается, что глобальная доступность будет постепенно расширяться с этой осени.

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Источник: phonearena