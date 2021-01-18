MediaTek готовит два мощных чипа

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Dimensity 1200 в этом году, а Dimensity 2000 через год и по слухам, он может стать монстром

Постепенно MediaTek избавляется от имиджа компании-лузера. Долгое время наличие тайваньского чипа в смартфоне расценивалось как «черная метка» или признак чего-то второсортного. Постепенно сознание пользователей меняется, особенно после выхода успешной линейки 5G-процессоров Dimensity. Естественно, если речь не про флагманы, то потребители в том же Китае уже не с такой категоричностью вычеркивают из списка модели на MediaTek.

Намерен тайваньский чипмейкер вернуться и во флагманский сегмент с процессором Dimensity 2000, но произойдет это не так скоро, как ожидалось. По крайней мере, в пользу этого говорит дорожная карта, которую кто-то любезно слил в сеть.

В частности, она указывает на то, что в первом квартале нынешнего года состоится премьера Dimensity 1200, который ляжет в основу смартфонов компаний Oppo и Vivo. Если звезды сойдутся как предсказывается инсайдерами, что ее анонс должен состояться уже 20 января, а в числе тех, кто положил на нее глаз и Xiaomi, которая выпустит Redmi K40 с ней на борту.

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Через год в первом квартале 2022 года обещан релиз 5-нанометрового Dimensity 2000 и среди соискателей на получение этого чипа вновь значатся Oppo и Vivo. Любопытно, что новинке приписывают наличие суперядра Cortex-X2 и ядер Cortex-A79, анонс которых только ожидается в этом году. В качестве графического чипа сватают Mali-G79, которому также еще предстоит дебютировать. Учитывая прошлый опыт MediaTek, которая никогда не отличалась скоростью взятия на вооружение новых разработок, есть серьезные сомнения, что Dimensity 2000 будет именно таким.

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Источник: mydrivers