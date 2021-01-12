MediaTek готовит чип Dimensity 1200, который должен превзойти Snapdragon 865

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Dimensity 1200 станет новым флагманским процессором MediaTek, который по своей мощности может превзойти Snapdragon 865

Вчера MediaTek заявила о своем желании провести 20 января презентацию, посвященную новым продуктам компании. Какие новинки она представит, сказано не было и остается только догадываться, а также ориентироваться на инсайдеров, которые периодически посвящают нас в подробности о еще не представленных новинках.

Так, известный в своих кругах сетевой информатор Digital Chat Station заявил о том, что MediaTek готовится представить новый чип Dimensity 1200 и «судя по тому, что ему удалось увидеть», по своей производительности новый процессор обходит Snapdragon 865. Считается, что прирост производительности, в частности, был достигнут за счет разгона ядер и пиковая частота их работы должна превосходить ту, что демонстрирует прошлогодний флагманский чипсет от Qualcomm.

Напомним, что ранее в сети мелькала информация, что MediaTek готовит процессор MT6893, который будет изготовлен по 6-нанометровой технологии и в его состав войдут восемь ядер по схеме «1+3+4»: одно ядро Cortex-A78 с частотой 3,0 ГГц, трио ядер Cortex-A78 с тактовой частотой 2,6 ГГц и квартет ядер Cortex-A55, разогнанных до частоты 2,0 ГГц.

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Среди прочих новшеств новой аппаратной платформы также упоминается улучшенный 5G-модем и усовершенствованный процессор обработки изображений (ISP), а также видеоускоритель Mali-G77 MC-9.

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Источник: gizmochina