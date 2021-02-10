MediaTek представила Dimensity 9300 – процессор только с производительными ядрами и c новыми возможностями ИИ и фото

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MediaTek представила свой флагманский процессор Dimensity 9300. Новый чип несет значительные усовершенствования для искусственного интеллекта, графики и фотографии, а также обеспечивает ощутимый рост производительности.

Производительность и энергоэффективность

Процессор скомпонован по схеме 4+4 с четырьмя мощными ядрами Arm Cortex-X4 и четырьмя производительными ядрами Cortex-A720. В отличие от других чипов для смартфонов Android, в нем вообще нет низкопроизводительных энергоэффективных ядер серии Cortex-A5XX.



Понять такой шаг помогает слайд по анонсу Arm A720. Презентация не только указывала на уменьшенное количество маленьких ядер для мобильных устройств, как в случае с 8 Gen 3 – более внимательный взгляд на кривые Arm DVFS намекает, что, хотя A520 имеет более низкий уровень мощности/производительности, A720 потребляет меньше энергии в минимальном состоянии, чем A520, когда работает близко к максимуму.



Возникает вопрос, действительно ли A520 реализуют преимущество в энергопотреблении для реальных рабочих нагрузок, которые становятся все более мощными и сложными – возможно, их эффективнее запускать на ядрах A720 в состоянии низкого энергопотребления.

В MediaTek дополнительно объяснили, что более эффективным может оказаться включение более мощного ядра, которое быстро выполнит задание, а затем отключит питание, чем работать дольше на менее мощном ядре. Компания подтверждает это цифрами, утверждая, что типовые задачи, такие как просмотр веб-страниц и социальных сетей, а также более требовательные приложения потребляют на 10–15% меньше электроэнергии по сравнению с Dimensity 9200.

Dimensity 9300 все еще использует трехуровневую компоновку. Одно большее ядро ​​Cortex-X4 имеет тактовую частоту до 3,25 ГГц, тогда как остальные три работают на частоте 2,85 ГГц. MediaTek отмечает, что между этими ядрами нет разницы с точки зрения кэша, только то, что ядро ​​с более высокой тактовой частотой имеет большую площадь. Четыре Cortex-A720 идентичны, с максимальной тактовой частотой всего 2,0 ГГц каждый, что снова указывает на энергоэффективную реализацию этих ядер. Для сравнения, Snapdragon 8 Gen 3 имеет тактовую частоту ядер A720 до 3,2 ГГц.

MediaTek сочетает процессор с 8 МБ кэш-памяти L3 и 10 МБ системного кэша, что позволяет увеличить размер кэша на 29% по сравнению с предшественником. По сравнению с Dimensity 9200 новый Dimensity 9300 обеспечивает на 15% большую производительность при той же мощности или на 33% ниже потребления при той же производительности. На максимуме своих возможностей чип обеспечивает на 40% выше прошлогодней модели.

Искусственный интеллект

Невозможно выпустить чип в 2023 году без внимания к технологиям искусственного интеллекта. MediaTek Dimensity 9300 оснащен обновленным APU 790, который может похвастаться удвоенными возможностями операций с целыми числами и плавучей запятой, а также снижением энергопотребления на 45%. Он гораздо более эффективен для различных задач машинного обучения, от распознавания голоса до сегментации изображений.



Согласно тенденции, Dimensity 9300 содержит специальные усовершенствования для генеративного искусственного интеллекта на устройстве. По словам MediaTek, приводит к 8-кратному повышению производительности по сравнению с предыдущим поколением.



Проблема генеративных моделей искусственного интеллекта, таких как LLM, состоит в том, что они используют огромный объем памяти, что делает их работу на телефоне гораздо более сложной, чем на облачном сервере. Во избежание этого APU 790 поддерживает INT4 (A16W4) для запуска меньших квантованных моделей и имеет специальный аппаратный блок декомпрессии памяти. В примере MediaTek модель INT8 на 13 ГБ можно предварительно сжать до 5 ГБ, чтобы поместить ее в оперативную память, а затем аппаратно распаковать на пути к APU.



Модуль APU 790 может запускать LLM из 7 млрд параметров со скоростью 20 токенов в секунду, что достаточно для использования в режиме реального времени. Для сравнения, Qualcomm говорит, что Snapdragon 8 Gen 3 может запускать LLM с 10 миллиардами параметров со скоростью почти 15 токенов в секунду. Dimensity 9300 может увеличить производительность, чтобы запускать 13 млрд LLM в пределах 16 ГБ оперативной памяти, вплоть до 33 миллиардов параметров из 24 ГБ оперативной памяти, хотя и со значительно более низкой скоростью обработки 3-4 токена в секунду.



Хотя сжатые модели не будут такими точными, как аналоги в центрах обработки данных, перспектива запуска генеративного ИИ на устройстве со всеми преимуществами безопасности и пропускной способности теперь вполне реальна.

Игровая мощность

Геймеров ждет новейший графический процессор Arm Immortalis-G720 в 12-ядерной конфигурации. В сочетании с усовершенствованиями архитектуры и техпроцесса MediaTek оценивает повышение максимальной производительности до 23% по сравнению с 9200 и до 46% улучшение трассировки лучей.



Возможно, более соблазнительна перспектива снижения энергопотребления на 40% при том же уровне производительности, что и у предшественника, что приведет к значительно более длинной игровой сессии без подзарядки.



Новая настройка графического процессора также включает в себя поддержку эффектов глобального освещения, экономию пропускной способности памяти на 40% для игр с тяжелыми геометрическими параметрами и поддержку 2x MSAA для четкой графики без снижения производительности. Процессор поддерживает WQHD дисплеи с частотой обновления до 180 Гц или 4K при 120 Гц, а также двойной активный дисплей для сложных устройств и формат дисплея Google Ultra HDR с Android 14.

Фото и видео

Для фотографов MediaTek добавила Imagiq 990 ISP, поддерживающий до 16 слоев объектов сегментации даже во время записи видео. ISP поддерживает съемку HDR в 4K вместе с программным боком и эффектами глубины. Аппаратный механизм двойного масштабирования без потерь уменьшает потерю качества при обрезке с датчика высокого разрешения. В ISP теперь используется специальное ядро ​​датчика OIS, а не общие ресурсы с концентратором датчика или другими компонентами.

Безопасность

Dimensity 9300 также имеет новый чип безопасности, изолированную защищенную вычислительную среду и расширение Memory Tagging Extension от Armv9, чтобы помочь разработчикам избежать эксплойтов памяти для повышения безопасности новых смартфонов. Обновления сетей более повторяющиеся.



MediaTek Dimensity 9300 поддерживает Wi-Fi 7 и 5G ниже 6 ГГц со скоростью до 7 Гбит/с. Смартфоны с этим процессором на борту, такие как Vivo X100, могут выйти уже в этом году.

Источники: MediaTek , Android Authority