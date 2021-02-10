MediaTek представила инициативу Dimensity 5G Open Resource Architecture для чип-тюнинга

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MediaTek позволит производителям гибко настраивать чипы Dimensity

На выставке MWC 2021 компания MediaTek объявила о новой инициативе, которая получила название Dimensity 5G Open Resource Architecture. Ее цель — предоставить производителям смартфонов большую гибкость в настройке ключевых функций 5G-устройств для различных сегментов рынка. Это позволит смартфоностроителям на уровне аппаратной платформы более гибко настраивать работу камеры, дисплея, датчиков, AI-алгоритмов и модема.

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«Будь то новые мультимедийные функции, непревзойденная производительность, великолепное отображение изображений или большая синергия между смартфонами и сервисами, с нашей архитектурой производители устройств могут адаптировать свои устройства к различным стилям жизни потребителей», - заявил заместитель генерального директора подразделения по беспроводной связи MediaTek.

Тайваньский чипмейкер решил сделать довольно изящный реверанс в сторону производителей смартфонов. Ранее они получали процессоры «как есть», «возводя» вокруг чипа свои алгоритмы, оптимизируя работу аппаратных и программных составляющих. Инициатива Dimensity 5G Open Resource Architecture позволит смартфоностроителям настраивать аппаратную платформу Dimensity под себя в зависимости от модели и того, какие параметры должны выйти на первый план.

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Например, с Dimensity 5G Open Resource Architecture OEM-производители теперь могут избрать использование собственных алгоритмов камеры вместо оптимизации MediaTek. То же самое относится и к другим ресурсам, включая калибровку дисплея, фоновую обработку AI, функции подключения и многое другое.

На бумаге — все выглядит привлекательно и интересно. Реальность же покажет, как все это будет работать и насколько это позволит улучшить параметры устройств. Первые смартфоны с чипами Dimensity в рамках программы Dimensity 5G Open Resource Architecture должны выйти на рынок в июле нынешнего года.

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Источник: mediatek