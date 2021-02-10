MediaTek уверенно идет к 4-нм с флагманским чипом Dimensity 2000

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Dimensity 2000 против Snapdragon 898: титаны сойдутся в битве?

Раньше чипсеты MediaTek привлекали своей невысокой ценой. Тайваньский чипмейкер осознано шел на это, чтобы максимально снизить ценник, тогда как Qualcomm делала ставку на производительность. В итоге зачастую продукты MediaTek находили себе место в бюджетных устройствах от мелких производителей, которые были кривыми и глючными из-за чего у чипмейкера сформировался не самый положительный образ. Пользователи нередко морщились, когда узнавали, что внутри стоит процессор от MediaTek.

Но неудачи, особенно во флагманском сегменте, больно ударили по самолюбию компании и придали ей ускорения. И вот уже последние пару кварталов мы говорим о MediaTek как о лидере на рынке мобильных чипов, который сумел подвинуть на второе место Qualcomm. Своим успехом копания обязана очень удачной серии чипов среднего класса Dimensity.

Следующее место для битвы — флагманский сегмент. Именно в этой нише MediaTek готова бросить вызов Qualcomm. А сделает это выпуском чипа Dimensity 2000. По слухам, он создан с использованием передовой архитектуры ARM v9 и 4-нанометрового техпроцесса от TSMC. Поговаривают, что по части производительности и энергоэффективности он должен вплотную приблизиться к Snapdragon 898, а по каким-то параметрам даже уверенно обойдет его.

По слухам, Dimensity 2000 находится на финальной стадии разработки и первые тестовые образцы уже отправились к производителям смартфонов для проведения испытаний. Если все сложится удачно и чип покажет себя с лучшей стороны, то до конца года компания выпустит небольшую партию процессоров, а бум устройств с Dimensity 2000 на борту случится уже в 2022 году.

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Источник: sparronews