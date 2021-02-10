Meizu 18s станет рекордно легким флагманом с Snapdragon 888+

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Meizu 18s показали на постере

Ранее Meizu объявила, что в 2021 году она ограничится выпуском флагманов Meizu 18 и Meizu 18 Pro. Но затем что-то заставило ее передумать и уже 22 сентября ее модельный ряд пополнится сразу тремя новинками: Meizu 18s, Meizu 18s Pro и Meizu 18X. В преддверии релиза производитель начал промо-кампанию, посвященную новинкам.

Так, сегодня в сети появился тизер, раскрывающий дизайн Meizu 18s и одну важную, по мнению компании, черту. Весить новинка будет всего 162 грамма, а экстерьер позаимствовала от предшественника, предложив тонкорамочный дисплей с круглым отверстием под фронтальную камеру и прямоугольный блок тройной основной камеры.

Ожидается, что главным изменением в Meizu 18s по сравнению с предшественником станет чипсет Snapdragon 888+. Смартфон должен предложить AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением QuadHD+, аккумулятор на 3910 мАч и быструю 36-ваттную зарядку. Автопортреты можно будет создавать на 16 Мп камеру, а набор сенсоров на тыльной стороне будет включать модули на 64 Мп + 16 Мп + 8 Мп.

Meizu 18s Pro в свою очередь предложит экран диагональю 6,7 дюйма, батарейку на 4410 мАч с технологией быстрой зарядки мощностью 40 Вт, селфи-камеру разрешением 44 Мп и четверную камеру на тыльной стороне 50 Мп + 32 Мп + 8 Мп + 0,3 Мп.

Meizu 18X должен оказаться субфлагманом, обладающим чипсетом Snapdragon 870, OLED-панелью диагональю 6,5 дюйма и частотой обновления 120 Гц, батарейкой емкостью 4200 мАч и зарядкой мощностью 30 Вт.

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Источник: gizmochina