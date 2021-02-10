Meizu 20: цена, подробности характеристик, дата релиза и рекордные предзаказы

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Meizu начинает активно форсить выход своих новинок в марте, чего от них ждать.

Meizu начала активную промокомпанию перед выходом их новой флагманской линейки Meizu 20. Вчера он засветился на слайде презентации материнской кампании Geely и теперь по дизайну нет никаких сомнений. Также сетью ходят слайды с информацией о его быстродействии, невероятной оптимизации и других преимуществах перед конкурентами.

В социальных сетях опубликован список ключевых характеристик Meizu 20 и 20 Pro. Итак, согласно этим данным, Meizu 20 получит Snapdragon 8 Gen 2, FHD 144-Гц дисплей с ультразвуковым подэкранным сканером отпечатка пальца, тройную камеру с 50-Мп главным сенсором, Flyme 10 и цену от 500$. Старшая версия будет иметь QHD+ панель AMOLED E6 с изменяющейся частотой развертки, тройную 50-Мп камеру с dTOF, модуль UWB (NFC нового поколения) и ту же Flyme 10. За него будут просить от 650$.

Представители Meizu заявляют, что за 55 часов с начала приема предзаказов они собрали уже более 200 000 заявок. Конечно не все они конвертируются в реальные продажи, но учитывая, что презентация состоится только 14 марта, интерес к новинке очень высок.

Пока не понятно, выйдет ли модель на глобальный рынок, но уж точно ясно, что интегрирование системы со своим автоконцерном обеспечит долгую и качественную поддержку внутри Китая. Так что лично я с нетерпением жду презентации, потому что о смартфонах бренда в памяти остается много теплых воспоминаний и очень хотелось бы, чтобы они вернулись на рынок.

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Источник: weibo