Meizu 20 Pro – ночной ужас с нашего детства

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Meizu 20 Pro еще никогда так не хотел, чтобы инсайд оказался фейком

Meizu очень хочет сделать эпический возврат на рынок смартфонов вместе с новой флагманской линейкой Meizu 20. Утечек за "двадцатками" уже достаточно много, один из них мы публиковали недавно на нашем сайте и он выглядел очень привлекательно, однако каким именно будет дизайн Meizu 20 и 20 Pro пока неизвестно на сто процентов. В результате образовалось огромное поле для фантазий и манипуляций. Китайский инсайдер Леон Анганг опубликовал фотографию, на которой якобы Meizu 20 Pro. У него очень специфический дизайн основного блока камер с рядом фишек, присущих Meizu, в частности кольцевая вспышка с лазерным автофокусом в центре, а также глянцевая задняя крышка.

Флешбеки с детства не покидают меня после просмотра фото. Правда, подобный концепт присутствовал на одной из выставок Meizu в декабре и тогда никто не утверждал, что это окончательный дизайн. Очень надеюсь на благоразумие китайских дизайнеров и этот инсайд окажется фейком, хотя вряд ли они смотрели этот мультфильм и у них такие же ассоциации.

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Источник: weibo