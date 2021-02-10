Meizu 20 и 20 Pro: первую партию разобрали за минуты

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НЕ успели поступить В продажу, А УЖЕ заКОНЧИЛИСЬ.

Сегодня с утра начались официальные продажи новых смартфонов Meizu 20 и Meizu 20 Pro. Конечно, компания не стала держать в тайне свои первые успехи и сразу отчиталась о продаже на 100 миллионов юаней в первую секунду.

Хвастаться продажами за 1 секунду это очень по-китайски, но в пересчете на устройстве это примерно 23-27 тысяч, что для Китая не так и много. Удивительным стало то, что в Weibo пишут, что первая партия смартфонов Meizu 20 Pro закончилась и надо ждать до следующей недели.

Неужели компания так плохо подготовилась и даже сама не верила в успех своих моделей? Может ли они решили делать как Apple и создают искусственный дефицит и очереди, чтобы показать людям, что смартфон очень популярен и за право его владением нужно немного побороться.

Единственное, что можно понять точно, если в Китае приобрести Meizu 20 не так просто, то чтобы заказать его в нашей стране точно нужно будет подождать пару недель, а то и месяцев.

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Источник: weibo