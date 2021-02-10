Meizu 21 можно предварительно заказать уже завтра за взнос всего 1 юань – компания тизерит рекордно тонкую рамку

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Самая тонкая нижняя рамка на рынке

Meizu подтвердила, что предварительные заказы на новый смартфон Meizu 21 всего за 1 юань начнутся 15 ноября. Одной из обнародованных особенностей Meizu 21 является его узкая рамка вокруг экрана – всего 1,74 мм. Это может стать рекордом, самой узкой нижней рамкой телефона.



Согласно имеющейся информации базы данных IMEI, стандартный Meizu 21 идентифицирован как модель M461Q, также есть специальные модели M461H и M461S. Meizu 21 Pro имеет номера M481Q и M481S. Оба устройства были одобрены Министерством промышленности и информационных технологий Китая, а стандартная модель была одобрена органом 3C Китая.



Meizu 21 Pro, имеющий номер модели M481S, будет поддерживать технологию UWB (Ultra-Wide Band), в то время как сертификация 3C Meizu 21 показала, что он поступит с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Ожидается, что оба устройства будут оснащены аккумуляторами на 4800 мАч и на 5020 мАч соответственно. по слухам, обе модели поддерживают проводную зарядку мощностью 80 Вт, в то время как вариант Pro, вероятно, будет поддерживать беспроводную зарядку 50 Вт.



Оба телефона получат процессор Snapdragon 8 Gen 3. Обычный Meizu 21 будет иметь 50 МП основную камеру с оптической стабилизацией и телеобъектив. Технические характеристики камеры Pro пока неизвестны.

Источник: Playful Droid