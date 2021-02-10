Meizu готовит пачку новинок и среди них Meizu 18S, Meizu 18S Pro и Meizu 18X

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На следующей неделе Meizu устроит презентацию для более 30 новых устройств

Началась череда осенних анонсов и сегодня очередь Apple представить новое поколение iPhone. Завтра свои новинки покажет Xiaomi, а 22 сентября наступит очередь Meizu. Сегодня компания официально объявила, что на следующей неделе проведет свою конференцию на тему «Нечто». Впечатляет обещанное Meizu количество новинок — более 30.

Главными героями пресс-мероприятия станут смартфоны Meizu 18S, Meizu 18S Pro и Meizu 18X. Несложно догадаться, что первые две новинки будут усовершенствованными версиями устройств серии Meizu 18, где главным изменением станет установка чипа Snapdragon 888+. Если говорить о Meizu 18X, то это, возможно, будет субфлагман на базе Snapdragon 870 с OLED‑экраном диагональю 6,5 дюйма, аккумулятором емкостью 4200 мАч и быстрой 30-ваттной зарядкой.

Что касается прочих новинок, то здесь нам остается гадать. На промо-плакате есть лишь упоминание фирменной оболочки Flyme и суббренда Lipro, который был создан компанией в конце прошлого года. Его специализация — предметы умного дома. На уровне предположений говорят о том, что компания представит зарядное устройство, умную лампочку, роутер, колонку и прочие умные гаджеты.

Возвращаясь к смартфонам скажем, что Meizu 18S должен предложить 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 3200х1440 точек, аккумулятор емкостью 3910 мАч, быструю зарядку на 36 Вт и тройную тыльную камеру 64 Мп + 16 Мп + 8 Мп.

Meizu 18S Pro приписывают AMOLED‑экран диагональю 6,7 дюйма с 2К-разрешением, батарейку на 4410 мАч и тыльную камеру 50 Мп + 32 Мп + 8 Мп + ToF.

Источник: mydrivers