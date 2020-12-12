Cyberpunk 2077 настолько популярна, что ее создатели уже заработали $500 миллионов до старта продаж игры
Хайп вокруг Cyberpunk 2077 настолько сумасшедший, что даже на предзаказах CD Projekt RED зарабатывает невероятные суммы.
Еще до фактической даты запуска Cyberpunk 2077 уже пользовался успехом: только через предварительные заказы по всему миру было продано более 8 миллионов копий. Эти экземпляры были проданы примерно за 60 долларов США, что в общей сложности равняется сумме 500 миллионов долларов США!
Согласно данным издания BusinessInsider, игра уже распродана в немыслимых масштабах, и, судя по всему, количество проданных копий игры будет только увеличиваться. После официальной презентации 10 декабря, Cyberpunk 2077 занял первое место по продажам, а также стабильно является самой просматриваемой видеоигрой на популярном сервисе Twitch.
В настоящее время статистика Steam показывает, что в самом пике онлайн-активности Cyberpunk 2077 набирает более миллиона одновременно запустивших игру пользователей. А это только один Steam, представьте, что творится на других сервисах, типа Epic и т.д.
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Cyberpunk 2077 была создана известной польской студией CD Projekt RED, которая также стояла за популярной серией игр Witcher (известный Ведьмак). Впервые игра была анонсирована еще в 2012 году, и с тех пор находилась в разработке. Несмотря на долгую разработку, игра не только не растеряла интерес публики, а наоборот – только набрала новых поклонников и «ждунов».
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Источник: Business Insider
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