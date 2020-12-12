Cyberpunk 2077 настолько популярна, что ее создатели уже заработали $500 миллионов до старта продаж игры

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Хайп вокруг Cyberpunk 2077 настолько сумасшедший, что даже на предзаказах CD Projekt RED зарабатывает невероятные суммы.

Еще до фактической даты запуска Cyberpunk 2077 уже пользовался успехом: только через предварительные заказы по всему миру было продано более 8 миллионов копий. Эти экземпляры были проданы примерно за 60 долларов США, что в общей сложности равняется сумме 500 миллионов долларов США!

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Согласно данным издания BusinessInsider, игра уже распродана в немыслимых масштабах, и, судя по всему, количество проданных копий игры будет только увеличиваться. После официальной презентации 10 декабря, Cyberpunk 2077 занял первое место по продажам, а также стабильно является самой просматриваемой видеоигрой на популярном сервисе Twitch.

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В настоящее время статистика Steam показывает, что в самом пике онлайн-активности Cyberpunk 2077 набирает более миллиона одновременно запустивших игру пользователей. А это только один Steam, представьте, что творится на других сервисах, типа Epic и т.д.

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Cyberpunk 2077 была создана известной польской студией CD Projekt RED, которая также стояла за популярной серией игр Witcher (известный Ведьмак). Впервые игра была анонсирована еще в 2012 году, и с тех пор находилась в разработке. Несмотря на долгую разработку, игра не только не растеряла интерес публики, а наоборот – только набрала новых поклонников и «ждунов».

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Источник: Business Insider



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