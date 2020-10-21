Беспроводные наушники Meizu POP2s: сутки работы и поддержка Flyme

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Meizu представила наушники POP2s

Meizu с трудом оправляется от того кризиса, который ей пришлось пережить. Финансовые проблемы и выход ряда неудачных устройств заставили компанию отказаться от выпуска широкого модельного ряда смартфонов и в этом году она ограничилась премьерой только двух моделей: Meizu 17 и Meizu 17 Pro.

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Чтобы напомнить о себе и все же не лишиться фанатов, Meizu выпустила свои беспроводные наушники POP2s. В Китае их можно купить уже сегодня по цене $45, а если их приобрести вместе с любой моделью серии Meizu 17, то их стоимость составит $37.

Это первая гарнитура компании, которая поддерживает фирменную оболочку Flyme. Соединение со смартфоном происходит мгновенно, стоит только пользователю открыть зарядный кейс. Работают наушники также с прочими устройствами с iOS и Android.

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Meizu POP2s защищены от брызг по классу IPX5, есть поддержка Bluetooth 5.0. вес каждого наушника составляет 5,1 грамма и внутри установлена композитная диафрагма с двухслойной структурой. Правый и левый наушник способны работать независимо. Автономность работы гарнитуры составит 24 часа при использовании зарядного футляра, внутри которого скрывается аккумулятор емкостью 350 мАч.

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Источник: gizchina