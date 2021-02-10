Meta действительно удивляет: WhatsApp добавил новую функцию планирования событий в чате

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WhatsApp – безграничные возможности! ﻿

WhatsApp постоянно совершенствуется благодаря частым обновлениям и функциям, удерживающим пользователей в игре. Среди последних нововведений - глобально развернутая функция "Каналы" и новый ассистент с искусственным интеллектом, который присоединился к своим мета-братьям и сестрам, Facebook и Instagram. В настоящее время в разработке находится еще одна функция.

Как сообщается, последняя бета-версия WhatsApp для Android 2.23.21.12, доступная в Google Play Store, содержит информацию о предстоящей функции "События в чате". Эта функция позволяет пользователям планировать события на дату и время, делясь деталями со всеми участниками группы. Эта функция тестируется и доступна только для выбранной группы пользователей бета-версии WhatsApp.

В предстоящем обновлении в меню общего доступа к чату появится новое действие – ярлык событий. Пользователи могут создавать события с конкретными названиями и устанавливать напоминания в разговоре – удобный инструмент для планирования групповых мероприятий или контроля личных напоминаний.

Следует отметить, что события сообщений насквозь зашифрованы, что гарантирует, что только участники разговора могут иметь к ним доступ. Эта функция предназначена для групповых чатов сообществ. Можно ли будет делиться этими событиями вне группы, еще предстоит выяснить.

После создания события оно автоматически добавляется в групповой разговор, требующий от всех участников обновить WhatsApp до последней версии, чтобы просмотреть и принять новое групповое приглашение.

Эта функция событий в чате, вероятно, будет хорошо воспринята огромной базой пользователей WhatsApp, насчитывающей 2,7 миллиарда человек, и избавляет от необходимости использовать другие приложения, такие как Google Calendar, например, для планирования событий. Постоянное добавление таких функций, вероятно, преследует цель позиционировать WhatsApp как универсальную платформу.

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Источник: wabetainfo