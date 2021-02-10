Meta угрожает закрыть Facebook и Instagram в Европе

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Компания хочет и дальше отправлять данные о пользователях на сервера за пределы Европы

Марк Цукерберг переживает не лучшие времена. Квартальный отчет о доходах Facebook показал падение акций на несколько миллиардов долларов, отчасти потому, что многие инвесторы разочарованы в компании, а ставка на метавселенную не оправдалась. Пользователи не хотят ввязываться в историю, которую сами создатели не могут ясно донести.

А теперь еще оказалось, что будущее Facebook и Instagram в Европе может быть поставлено под угрозу. Социальные сети могут перестать работать в Европе. Причина — нормативные акты Евросоюза. Чиновники ЕС требуют от компаний, которые собирают пользовательские данные в рамках союза, хранить и обрабатывать эти данные на европейских серверах. Однако данные Facebook и Instagram обрабатываются как на серверах в США, так и на европейских серверах, что имеет принципиальное значение для таргетинга рекламы и предприятий, работающих на этих социальных платформах.

«Если новая структура трансатлантической передачи данных не будет принята, и мы не сможем продолжать использовать PPA или другие альтернативные средства передачи данных из Европы в Соединенные Штаты, мы не сможем предложить ряд наших наиболее важных продуктов и услуг, таких как Facebook и Instagram, в Европе, что отрицательно скажется на нашем бизнесе, финансовом состоянии и результатах деятельности», — говорится в отчете Meta.

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Источник: gsmarena