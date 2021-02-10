Microsoft погружается в сферу AR: время автономной работы очков дополненной реальности – секрет успеха!

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Сражение AR реальности еще не завершено

Microsoft глубоко погружается в сектор дополненной реальности (AR) и компания уже имеет патентную заявку на разработку. Патент касается уникальной пары очков дополненной реальности. Однако это не обычные очки. То, что отличает их от обычных очков, может стать преимуществом, которого так долго ждали отдаленные работники.

Патент, опубликованный 5 октября 2023 г., описывает AR-очки с модульной конструкцией. Модульная конструкция с аккумулятором с возможностью горячей замены, размещенным либо в виске (главная часть), либо в съемном наушнике. Это означает, что вы можете заменить батарею на ходу, что делает очки практичными для длительного использования.

Мало того, расположение аккумулятора – либо в скобке, либо в съемном наушнике – дает возможность носить очки без батареи. Это позволяет снизить вес и сделать устройство менее громоздким, обеспечивая комфорт во время длительной работы.

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Источник: gizmochina