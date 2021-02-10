Мини-кошелек с поддержкой MagDart от Realme

506

Realme вдохновилась не только магнитной зарядкой от Apple, но и аксессуарами

Сегодня Realme проведет презентацию, на которой представит беспроводную магнитную зарядку MagDart, а также может показать первый смартфон с ее поддержкой Flash. Известно, что беспроводная зарядка в исполнении китайской компании будет аналогична той, которую предложила Apple в MagSafe.

Позаимствовала Realme у более именитого конкурента и фишку в виде возможности использовать магнитные крепления для подключения аксессуаров. Известный сетевой информатор @OnLeaks показал дополнительный аксессуар для Realme Flash который называется MagDart Wallet.

По сути это кошелек или чехол для пластиковых карт, изготовленный из эко-кожи с магнитным креплением на тыльной стороне. Фишка — алюминиевая ножка или подставка. Напомним, что у Apple имеется такой же аксессуар, но он лишен ножки.

Читать также: Работу зарядки MagDart показали на видео ﻿

Сам кошелек способен вместить в себя три кредитных карточки и нам показали его в белом цвете. Но наверняка компания предложит большую палитру цветов для аксессуара. Подробнее о самой технологии, первом смартфоне с ее поддержкой, а также аксессуарах мы узнаем уже сегодня.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: 91mobiles