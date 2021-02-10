Работу зарядки MagDart показали на видео

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Как выглядит магнитная зарядка MagDart и как заряжает Realme Flash

В прошлом году вместе с линейкой iPhone 12 компания Apple выпустила зарядное устройство MagSafe с магнитами, позволяющими закрепить зарядку на тыльной стороне смартфона. Было вопросом времени, когда прочие производители предложат аналогичное решение. Первой «выстрелит» Realme, которая представит линейку магнитных беспроводных зарядных устройств MagDart.

Уже завтра компания проведет анонс MagDart, а также может представить первый смартфон с ее поддержкой — Realme Flash. Накануне релиза в сеть выложили видео, на котором демонстрируется процесс зарядки смартфона при помощи MagDart. Всего 3-х минут достаточно для того, чтобы зарядить Realme Flash с 18% до 25%. Предположительно, на полную зарядку смартфона от 0 до 100% уйдет меньше часа, если емкость батарейки составит около 4400 мАч.

Отдельное фото показывает, что напряжение составляет около 4 В и сила тока 4,4 А. Скорее всего, внутри смартфона стоит двухэлементный аккумулятор и очень похоже, что зарядное устройство позволит заряжать батарейку на мощности 35 Вт. Фактически выходное напряжение зарядки составляет 10 Вт и при этом 2 Вт теряется на внутреннем проводном соединении с каждой ячейкой. Специалисты XDA Developers пришли к выводу, что само зарядное устройство может выдавать мощность 50 Вт.

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Источник: xda developers