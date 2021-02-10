Мировая премьера Blackview A90 и скидка на старте продаж

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Смартфон Blackview A90 выходит на глобальный рынок. По этому случаю компания совместно с AliExpress проводит акцию, позволяющую приобрести его со скидкой в $86. Только с 12 по 15 мая Blackview A90 продают за $113,99, тогда как обычная цена на него составляет $199,99.

Производитель позиционирует смартфон как легкий, функциональный и бюджетный, который весит 185 грамм и толщина корпуса составила 8 мм. В активе устройства In-Cell дисплей диагональю 6,39 дюйма разрешением 1560х720 пикселей с соотношением сторон 19,5:9.

Blackview A90 построен на базе чипа Helio P60 в связке с 4 Гб оперативной памяти и собственной дано 64 Гб с возможностью ее расширения посредством карт памяти до 128 Гб. Емкость аккумулятора составила 4280 мАч и руководит работой смартфона операционная система Android 11 с надстройкой Doke OS, которая предлагает ряд фирменных фишек вроде APP Freezer для прекращения работы мошеннических приложений в фоне, функции Immersive Gaming для блокировки задействования оперативки для работы фоновых приложений и всплывающих окон.

Смартфон Blackview A90 обладает селфи-камерой на 8 Мп Samsung S5K4H7 и тремя датчиками на тыльной стороне, где главный 12 Мп Sony IMX363. Имеется сканер отпечатков пальцев, NFC и поддержка быстрой зарядки на 18 Вт. Доступен смартфон в двух цветах: черный и синий.

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