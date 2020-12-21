MIUI 12.5 задержится до февраля следующего года

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Сначала выйдет китайская версия MIUI 12.5, и стабильная ее сборка появится не ранее февраля 2021 года

Xiaomi решила поступить нестандартно и готовит к выходу промежуточную версию фирменного интерфейса — MIUI 12.5. Новая версия оболочки спешит к пользователям, но не так рьяно, как бы хотелось фанатам. Согласно данным осведомленных источников, знакомых с делами Xiaomi, бета-версия MIUI 12.5 для закрытого тестирования выйдет в лучшем случае в начале января, когда энтузиасты и приступят к ее изучению.

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Интересно, что ранее глава подразделения компании по разработке программного обеспечения заявил о том, что MIUI 12.5 выйдет в конце декабря нынешнего года. Возможно, так и случится, но из-за новогодних праздников, первые бета-сборки участники закрытого бета-тестирования получат только в начале января 2021 года. И речь идет о китайской версии MIUI 12.5, а вот о глобальной — ничего не сказано. При этом официальный релиз стабильной сборки состоится не раньше февраля следующего года.

Опять же не забываем, что речь идет о китайской версии MIUI 12.5, тогда как глобальный ее вариант выйдет позже. Новая оболочка должна принести ряд изменений в дизайне интерфейса, улучшенную анимацию лаунчера для запуска приложений и открытия папок, полноценный десктопный режим, возможность определять только примерное геоположение аппарата и прочие фишки.

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Источник: piunikaweb