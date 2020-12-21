Не во всех странах Xiaomi Mi 10T Pro оказался двухсимочным

1653

Клей, пластик и программная блокировка — средства для блокировки работы второй SIM-карты в Xiaomi Mi 10T Pro

Если вы приобретете Xiaomi Mi 10T Pro в наших широтах, то сможете использовать две разные SIM‑карты. Но, как оказалось, далеко не во всех странах пользователи получают двухсимочный вариант смартфона. Так, один из обладателей новенького Xiaomi Mi 10T Pro в Бразилии обнаружил, что второй слот для симки не функционирует.

Читать также: Redmi 8 получает MIUI 12 Global ROM

Как оказалось, это не прихоть производителя, а ограничения со стороны сотового оператора Telcel. Он продает через свои салоны связи Xiaomi Mi 10T Pro, где второй слот для симки получил пластиковую заглушку. А для пущей надежности, еще и применили блокировку на программном уровне.

Сама компания Telcel на своем сайте не упоминает поддержку двух SIM‑карт в числе характеристик Xiaomi Mi 10T Pro. На сайте же Xiaomi эта функция указана, но есть оговорка, что все зависит от рынка, где можно приобрести этот смартфон. Во многих цивилизованных странах принято, что ритейлеры и операторы сотовой связи не вправе вносить изменения в продукт без согласия производителя и конечного потребителя.

Читать также: Планы Xiaomi на 2021 год: складной смартфон и планшет

На данный момент Telcel никак не комментирует ситуацию. Но, похоже, что на этот шаг оператор пошел для того, чтобы ограничить право пользователей использовать аппарат для работы в сетях других телекоммуникационных компаний. Жаль, что он применяет такие методы недобросовестной конкуренции и Xiaomi ему в этом потакает.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: tudocelular