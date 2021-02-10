MIUI 13.5: список смартфонов, которые обновятся и тех, кто не получит апдейт

69

Новая версия оболочки обойдет стороной аппараты с Android 11

В этом году Xiaomi пойдет по пути прошлого года и выпустит промежуточную версию фирменной оболочки. Компания готовит к выходу MIUI 13.5, которая должна принести с собой повышение стабильности и производительности прошивки. Благодаря изданию Xiaomiui у нас есть перечень устройств, которые должны быть обновлены до MIUI 13.5. Возможно, оно того и не стоит, и новые данные кого-то обрадуют?









Источник продолжает настаивать на том, что MIUI 13.5 доберется до тех моделей, которые работают на Android 12. Немало устройств остались за бортом. Чтобы вы больше понимали, какие все же гаджеты вправе рассчитывать на получение новой версии оболочки, вот их перечень:





А вот список тех, кто может не ждать MIUI 13.5:

Xiaomi Mi 9/Mi 9 SE/Mi 9 Lite/Mi 9 Pro/Mi 9T/Mi 9T Pro;

Xiaomi Mi CC9/Mi CC9 Meitu;

Redmi K20/K20 Pro/K20 Pro Premium;

Redmi Note 8/Note 8T/Note 8 Pro;

Redmi 9 A/9AT/9i/9C;

POCO C3/C31.

Информации о времени выхода MIUI 13.5 нет. Возможно, ее анонс совпадет с премьерой Xiaomi 12 Ultra в июне или июле нынешнего года.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: xiaomiui