MIUI 13.5: список смартфонов, которые обновятся и тех, кто не получит апдейт
Новая версия оболочки обойдет стороной аппараты с Android 11
В этом году Xiaomi пойдет по пути прошлого года и выпустит промежуточную версию фирменной оболочки. Компания готовит к выходу MIUI 13.5, которая должна принести с собой повышение стабильности и производительности прошивки. Благодаря изданию Xiaomiui у нас есть перечень устройств, которые должны быть обновлены до MIUI 13.5. Возможно, оно того и не стоит, и новые данные кого-то обрадуют?
Источник продолжает настаивать на том, что MIUI 13.5 доберется до тех моделей, которые работают на Android 12. Немало устройств остались за бортом. Чтобы вы больше понимали, какие все же гаджеты вправе рассчитывать на получение новой версии оболочки, вот их перечень:
- Xiaomi 12/12 Pro/12X/12 Ultra/12 Lite;
- XiaoMi 11T/11T Pro;
- Xiaomi Mi 11/Mi 11i/Mi 11 Ultra/Mi 11 Pro/Mi 11X Pro/11 Lite 4G/Mi 11 Lite 5G/11 Lite 5G NE;
- XiaoMi Mix 4;
- Xiaomi Mix FOLD/Mix FOLD 2;
- Xiaomi Civi/Civi 1S;
- Xiaomi Mi Note 10 Lite;
- Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro/Mi10 Ultra/Mi 10 Lite/Mi 10 Lite Zoom;
- Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro/Mi 10T Lite;
- Redmi Note 11/Note 11 Pro/Note 11 Pro 5G/Note 11 4G/Note 11T/Note 11 Pro/Note 11 Pro+ 5G/Note 11S;
- Redmi Note 10/Note 10 Pro/Note 10T Japan;
- Redmi Note 9 Pro 5G;
- Redmi K50/K50 Pro/K50 Gaming;
- Redmi K40/K40 Pro/K40 Pro+/K40S/K40 Gaming Edition;
- Redmi K30 4G/K30S Ultra/K30 Pro;
- Redmi Note 8 (2021);
- Redmi Note 10 Pro 5G;
- Redmi 10/10 Power/10 Prime/10 Prime 2022/10C/10A;
- Redmi Note 11E/Note 11E Pro/Note 11T Pro/Note 11T Pro+;
- POCO M4/M4 Pro 4G/M4 Pro 5G;
- Poco X3 Pro/X4 Pro 5G/X3 GT/X4 GT/X4 GT+;
- POCO F4/F4 Pro/F3/F3 GT;
- POCO C40/C40+.
А вот список тех, кто может не ждать MIUI 13.5:
- Xiaomi Mi 9/Mi 9 SE/Mi 9 Lite/Mi 9 Pro/Mi 9T/Mi 9T Pro;
- Xiaomi Mi CC9/Mi CC9 Meitu;
- Redmi K20/K20 Pro/K20 Pro Premium;
- Redmi Note 8/Note 8T/Note 8 Pro;
- Redmi 9A/9AT/9i/9C;
- POCO C3/C31.
Информации о времени выхода MIUI 13.5 нет. Возможно, ее анонс совпадет с премьерой Xiaomi 12 Ultra в июне или июле нынешнего года.
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Источник: xiaomiui
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