MIUI 14 для Redmi Note 12 Turbo уже готова, а когда же выйдет смартфон?

61

Остались недели, а может и дни до выхода Redmi Note 12 Turbo

Мы слышали о Redmi Note 12 Turbo (он же Redmi Note 12T) с января. За последние несколько недель появилось больше деталей об этом смартфоне. Сегодня новая утечка показывает, что устройство станет официальным очень скоро.

По словам Xiaomiui, программное обеспечение для будущего Redmi Note 12 Turbo готово. Телефон будет поставляться с MIUI 14 на базе Android 13. Последняя внутренняя сборка MIUI для этого телефона имеет версию V14.0.2.0.TMRCNXM. Поскольку продукт сначала дебютирует в Китае, Redmi может начать в ближайшие дни выпускать первые тизеры и ролики. Как обычно, бренд может раскрыть все основные характеристики официального анонса смартфона.

Ожидается, что Redmi Note 12 Turbo под кодовым названием marble выйдет за пределами Китая под названием Poco F5. Согласно другим инсайдам, разрабатывается и смартфон Poco F5 Pro. Это уже по привычной и проверенной годам схеме станет Redmi K60 с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen1.

Что касается Remdi Note 12 Turbo (Poco F5), то ожидается, что он будет оснащен неанонсированным чипом серии Snapdragon 7+Gen1 или Gen 2 6,67-дюймовым OLED-дисплеем 120 Гц, 50 МП(вероятно Sony IMX 766)+8 ультраширик + 2 МП макро(куда же без него, он незаменим), сенсор отпечатков пальцев будет подэкранным, добротный аккумулятор на 5500 мАч и поддержка зарядки 67 Вт.

Внешний вид и цена Remdi Note 12 Turbo пока остаются под занавесом тайны. Но ввиду того, что вся серия Note 12 похожа между собой, вряд ли он будет сильно отличаться от братьев.

Читать также: realme GT 3 представлен на выставке MWC

Источник: xiaomiui.net