MIUI 14 Launcher: возможность обновить любой смартфон Xiaomi

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Отрадный приз для владельцев устаревших Xiaomi

Мы уже неоднократно публиковали новости с обновлениями разных устройств от компании Xiaomi до последней версии фирменной оболочки MIUI 14. А что делать тем, чьи смартфоны признаны устаревшими китайцами и обновления они уже не дождутся никогда?

Конечно, есть возможность заморочиться и установить какую-то кастомную прошивку, но такое умеет делать очень маленький процент гиков, а большинству обычных пользователей такие сложности не нужны. И вот именно для них есть неплохой вариант немного обновить внешний вид системы и получить часть функционала новой оболочки на своем стареньком смартфоне.

Благодаря тому, что в Android лаунчере это по сути отдельное приложение, есть возможность установить MIUI 14 Launcher, который любезно вытащили из прошивки Xiaomi 13. Мы протестировали его на смартфоне Redmi Note 8 Pro и все работает без всяких багов и ошибок.

Установив этот лаунчер, вы получите почти все новые возможности кастомизации рабочего стола от современной MIUI 14.

Вы можете изменить размер иконок на рабочем столе, а также выбрать размерную сетку 4*6 или 5*6 иконок.

Настройка отображения меню недавних приложений и сразу из меню меняет способы управления жестами на кнопки.

Также есть возможность не заходя в меню разработчика изменить скорость анимаций и менять стиль рабочего стола с обычного где все иконки на рабочем столе, на вариант из меню приложений, как в классическом Android.

Субъективно даже скорость работы немного выросла и анимации стали более плавными. Первое время немного возросло энергопотребление, но впоследствии жор батареи исчез, возможно сначала лаунчер проводит какие-то оптимизации в фоне, а потом уже работает как следует.

Загрузить MIUI 14 Launcher можно по этой ссылке из проверенного источника. Сразу предупреждаю, что после установки приложений на рабочем столе может сброситься. Обновляйте свои старенькие устройства и пишите как у вас все работает в комментариях.

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Источник: xiaomiui