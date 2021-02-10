MIUI 14 приходит и на планшеты. Pad 5 первый на очереди

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Вышла китайская прошивка для Xiaomi Pad 5, а глобальная уже на последних этапах тестирования

Xiaomi представила MIUI 14 на презентации серии Xiaomi 13 в Китае в декабре. С этого момента компания ударными темпами обновляет свои устройства до актуальной версии. Однако развертывание ограничено смартфонами. К счастью, сегодня прозвучала приятная новость – компания начала распространение версии программного обеспечения для планшетов (MIUI 14 Pad).

Ранее Xiaomi сообщала, что стабильная версия MIUI 14Pad появится на всех планшетах в апреле 2023 года. Теперь свежее программное обеспечение доступно только для базового Xiaomi Pad 5 в Китае. Обновление поступает с номером сборки V14.0.4.0.TKXCNXM и базируется на Android 13. Судя по номеру прошивки ПО уже хорошо протестировано и стабильно.

К сожалению, в настоящее время обновление ограничено «пилотными тестировщиками». Сначала широкая общественность получит доступ к обновлению в рамках развертывания "стабильной бета-версии", а позже выйдет окончательная "стабильная" версия. Сайт Xiaomiui утверждает, что программное обеспечение также готово к «глобальным» и «европейским» вариантам Xiaomi Pad 5 с названиями V14.0.1.0.TKXMIXM и V14.0.1.0.TKXEUXM. Ожидается, что финальные сборки будут выпущены до конца марта.

Уже есть некоторая информация о преемнике этого планшета с названием Xiaomi Pad 6 . Разница в характеристиках незначительна, а для поклонников IPS герой сегодняшней новости до сих пор остается очень привлекательным вариантом для покупки и станет еще более выгодным приобретением на фоне понижения цены после анонса Pad 6

Существует высокая вероятность того, что Xiaomi может начать распространять MIUI 14 Pad для остальных планшетов в Китае в ближайшие дни. Мы будем внимательно наблюдать за обновлениями и сообщим, когда появится возможность загрузить глобальную прошивку.

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Источник: xiaomiui