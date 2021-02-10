Мобильный гейминг стал клондайком для производителей

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Игровая индустрия стремительно растет за счет мобильных игр

Пандемия и связанные с ней карантинные ограничения привели к всплеску популярности игр. Большое количество людей, оказавшись запертыми в собственных домах, вынуждены были искать для себя развлечения для приятного времяпрепровождения. В итоге мы увидели всплеск продаж устройств, ориентированных на гейминг.

Но активнее всего рос мобильный гейминг. Можно сказать, что его превосходство впечатляет и он практически рвет в клочья конкурентов. Так, аналитики компании Newzoo пришли к выводу, что на мобильные игры пришлось 52% мировой выручки, полученной игровой индустрией в 2021 году. На мобильных играх удалось заработать $93,2 млрд, тогда как на тех, что ориентированы на консоли $50,4 млрд и ПК — $36,7 млрд.

Активнее всего субсидируют мобильный гейминг пользователи, проживающие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, куда входят такие страны как Южная Корея, Индия, Китай, Япония и прочие регионы. Они потратили на мобильные игры $59,8 млрд, что составило 64% от всего объема доходов за 2021 год.

Солидно тратятся на мобильные игры и пользователи, проживающие в Северной Америке и Европе. Эксперты говорят о том, что рынок мобильных игр будет только расти и этому будет способствовать относительная доступность смартфонов на фоне стоимости ПК и игровых консолей. По прогнозам, выручка от мобильного гейминга в 2024 году составит $116,1 млрд.

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Источник: phonearena