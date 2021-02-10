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Moto Edge 20 и Moto Edge 20 Pro: характеристики и изображения

08.07.2021 733 0

Motorola готовит парочку устройств с чипами Qualcomm, 120-герцовыми OLED‑экранами и тройными камерами

В прошлом году состоялась премьера Moto Edge и Moto Edge+ и сейчас компания готовит к анонсу их преемников. Ожидается, что представят Moto Edge 20 и Moto Edge 20 Pro, которых уже отправили за получением обязательных сертификатов. Одним из органов, где появились новинки стал китайский центр TENAA.

 

Moto Edge 20 и Moto Edge 20 Pro: характеристики и изображения – фото 1

 

Это позволило узнать, что Moto Edge 20 Pro предложит OLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. В качестве аппаратной платформы установят Snapdragon 870 в тандеме с 6/8/12 Гб оперативной памяти и постоянной дадут 128/256/512 Гб.

 

Емкость батарейки составит 4230 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. На тыльной стороне Moto Edge 20 Pro предложат тройную камеру с датчиками 108 Мп + 16 Мп (ширик) + 8 Мп (перископический датчик). Габариты новинки составят 163,3х76,1х7,9 мм при весе 190 грамм.

 

Moto Edge 20 и Moto Edge 20 Pro: характеристики и изображения – фото 2

 

Moto Edge 20 получит такой же дисплей, столько же памяти и основная тройная камера лишена перископического датчика. Емкость аккумулятора уменьшили до 3760 мАч, что привело в тому, что вес смартфона сократился до 165 грамм и толщина составила 7,1 мм. О чипе Moto Edge 20 ничего не сказано, но по слухам, здесь предложат Snapdragon 778G. Оба смартфона работают под управлением операционной системы Android 11.

 

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Источник: gizmochina

Moto Edge 20 Moto Edge 20 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 08.07.2021

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Moto Edge 20 и Moto Edge 20 Pro: характеристики и изображения