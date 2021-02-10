Moto Edge 20 и Moto Edge 20 Pro: характеристики и изображения

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Motorola готовит парочку устройств с чипами Qualcomm, 120-герцовыми OLED‑экранами и тройными камерами

В прошлом году состоялась премьера Moto Edge и Moto Edge+ и сейчас компания готовит к анонсу их преемников. Ожидается, что представят Moto Edge 20 и Moto Edge 20 Pro, которых уже отправили за получением обязательных сертификатов. Одним из органов, где появились новинки стал китайский центр TENAA.

Это позволило узнать, что Moto Edge 20 Pro предложит OLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. В качестве аппаратной платформы установят Snapdragon 870 в тандеме с 6/8/12 Гб оперативной памяти и постоянной дадут 128/256/512 Гб.

Емкость батарейки составит 4230 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. На тыльной стороне Moto Edge 20 Pro предложат тройную камеру с датчиками 108 Мп + 16 Мп (ширик) + 8 Мп (перископический датчик). Габариты новинки составят 163,3х76,1х7,9 мм при весе 190 грамм.

Moto Edge 20 получит такой же дисплей, столько же памяти и основная тройная камера лишена перископического датчика. Емкость аккумулятора уменьшили до 3760 мАч, что привело в тому, что вес смартфона сократился до 165 грамм и толщина составила 7,1 мм. О чипе Moto Edge 20 ничего не сказано, но по слухам, здесь предложат Snapdragon 778G. Оба смартфона работают под управлением операционной системы Android 11.

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Источник: gizmochina