Moto Edge 40 - бестселлер года с влагозащитой и оптической стабилизации в камере вновь доступен по сверхпривлекательной цене - от 13 399

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СТИЛЬ, ВЛАГОЗАЩИТА, МОЩНОСТЬ

Великолепная новость! К нам поступил в продажу официальный смартфон Motorola Edge 40 в черном цвете по привлекательной цене – 13399 грн вместо 14999 грн!

Этот стильный смартфон объединил 6,55-дюймовый AMOLED дисплей с загнутыми краями и частотой обновления 144 Гц, мощным процессором Dimensity 8020, двойной камерой 50+13 Мп, быстрой зарядкой 67 Вт и беспроводной зарядкой.

И на десерт нам производитель предлагает киллер-фичу – влагозащиту по стандарту IP68. Это тренд следующего года, который задала Motorola, заставив шевелиться компанию Xiaomi, потому что этот смартфон гораздо лучше своих конкурентов за эти деньги в сочетании программного обеспечения с характеристиками.

Motorola Edge 40 в черном цвете смотрится эффектно и премиально. Он сочетает скорость, функциональность и стильный дизайн. Поспешите приобрести официальную украинскую версию Motorola Edge 40 Black с 12-месячной гарантией за 13399 грн! Количество ограничено.

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Moto Edge 40 - от 13 399 грн﻿

Советуем в комплекте также взять бронепленку – 360 грн (+100 грн поклейка)!





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