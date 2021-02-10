Moto Edge X30 первый с Snapdragon 8 Gen 1. И вот почему

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Компания считает себя значимым игроком на рынке и достойным конкурентом Samsung и Apple

На этой неделе состоится премьера Moto Edge X30, и компания подогревает интерес к новинке. Вчера она выложила фоточку передней панели гаджета, а сегодня показала дизайн тыльной камеры и рассказала, почему Motorola получила право первой выпустить смартфон с новой платформой Qualcomm.

Генеральный директор мобильного подразделения Lenovo заявил, что Moto неслучайно станет первой компанией, которая представит флагман с Snapdragon 8 Gen 1, это «во многом связано с положением компании на рынке». Несмотря на то, что доля компании в Китае невелика, «она может напрямую конкурировать с Apple и Samsung на мировом рынке, особенно в Южной Америке, где в ряде стран она даже обходит Samsung». Он заявил, что в этом году продажи смартфонов Moto превысили 50 млн единиц и компания будет работать над тем, чтобы увеличить свою долю в Китае.

Что касается дизайна основной камеры Moto Edge X30, то он получил овальной формы площадку и три датчика изображения. Компания подтвердила, что два из них будут разрешением 50 Мп, а на передней панели предложат сенсор разрешением 60-мегапикселей. Moto Edge X30 приписывают 6,67-дюймовый 144-герцовый OLED-дисплей разрешением FullHD+.

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Источник: sparronews