Moto Edge X30 помимо Snapdragon 8 Gen 1 предложит еще одну фичу

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Moto Edge X30 получит версию с подэкранной камерой

Производители смартфонов озабочены тем, чтобы спрятать под экран фронтальную камеру. Они бьются за то, у кого это получится сделать лучше всего. К сожалению, до сегодняшнего дня никто из них не предложил оптимального решения, так чтобы и камера невидна была и качество фоточек не страдало.

Насколько удачной будет подкэранная камера в исполнении Motorola, остается только гадать. Но гадать недолго, ведь уже через два дня состоится премьера Moto Edge X30. Сегодня глава мобильного подразделения Lenovo сообщил о том, что флагман выйдет в двух версиях, одна из которых предложит камеру под экраном. Он особенно подчеркнул, что Moto Edge X30 станет первым смартфоном с подэкранной камерой и топовым чипом от Qualcomm.

Сопроводил свой пост топ-менеджер компании фото, на котором показали специальную версию флагмана с камерой под дисплеем. Визуально на картинке все выглядит эффектно и создается впечатление, что передняя панель полностью занята под экран и глаз не «спотыкается» о вырез под селфи-модуль.

Будут ли еще какие-то отличия специальной версии от обычной кроме исполнения фронталки, не сообщается. Известно, что Moto Edge X30 должен предложить 6,67-дюймовую OLED-панель с частотой обновления 144 Гц и разрешением FullHD+, тройную тыльную камеру 50 Мп + 50 Мп + 2 Мп, операционную систему Android 12 с оболочкой My UX 3.0. В активе смартфона должен быть аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 68-ваттной зарядкой, о 16 Гб оперативной памяти LPDDR5 и встроенной UFS 3.1 до 512 Гб.

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Источник: weibo