Moto G100 с Snapdragon 870 на тестах. Скоро анонс глобальной версии?

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Motorola Edge S скоро может дебютировать в мире как ﻿Moto G100﻿

Не так давно был представлен первый в мире смартфон на базе Snapdragon 870 – Motorola Edge S. Его платформа, цена и другие характеристики были весьма тепло приняты в мире. Но осадок оставался, ведь этот телефон анонсировался только для китайского рынка. Стало известно, что уже очень близка к анонсу глобальная версия смартфона под названием Moto G100, которая вскоре может появиться в продаже по всему миру.

Есть утечки, которые свидетельствуют о синтетических тестах глобальной версии в Geekbench. Смартфон, который тестировался, имеет 8 Гб оперативной памяти и работает на ОС Android 11. В однопоточном тесте Moto G100 набрал 957 баллов, а в многопоточном 2815 баллов. Это вполне солидные результаты, на уровне таких флагманов прошлых лет, как Huawei Mate 30 Pro, Sony Xperia 1 II и OnePlus 7 Pro.

Напомним, что помимо отличного процессора Motorola Edge S имеет большой 6.7-дюймовый FHD+ экран на 90 Гц, основную четвертную камеру на 64 Мп + 16 Мп + 2 Мп + ToF, отличный аккумулятор на 5000 мАч, а также может измерять пульс при помощи фронтальной камеры.

В Китае смартфон успешно продается по цене в районе 400 долларов, в зависимости от версии.

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Источник : gizmochina.com