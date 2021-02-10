Moto G24 попал на Geekbench, известные ключевые характеристики смартфона: будущий король бюджетного сегмента!

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Будущий король бюджетного сегмента почти готов!

После того, как к серии Moto G последовательно добавились новые смартфоны – Moto G54 5G, Moto G84 5G, компания готовится к запуску еще одного представителя – Moto G24 5G уже совсем скоро. Устройство появилось в бенчмарке Geekbench, где появились некоторые подробности.

Смартфон на восьмиядерной SoC MediaTek Helio набрал 407 баллов в одноядерном тесте и 1399 баллов в многоядерном тесте. В нем установлен восьмиядерный процессор с конфигурацией 6x Cores 1,8 ГГц и 2x Cores 2,00 ГГц. Ожидается, что смартфон бюджетного класса, он имеет 8 ГБ оперативной памяти и графический процессор Mali G52.

Модель чипа не уточняется, но есть определенные сведения об операционной системе. Согласно Geekbench 6.2, Moto G24 5G получит Android 14. Возможно, это будет первый смартфон бюджетного уровня с новой операционной системой сразу из коробки.

Его предшественник – Moto G23 оснащен SoC MediaTek Helio G85, 4/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти. Он содержит тройной модуль задней камеры с основным датчиком на 50 Мп, сверхшироугольным датчиком на 5 Мп и макрообъективом на 2 Мп. Мы ожидаем, что его преемник будет несколько улучшен в плане технических характеристик и дизайна.

Другие сведения, такие как дата запуска и информация о доступности устройства, остаются неизвестными.

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Источник: mysmartprice