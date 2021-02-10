Redmi 13C (он же Poco C65) – распаковка еще не представленного смартфона

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Спешите посмотреть, пока видео не удалили

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YouTube-канал Eufracio López 502 продемонстрировал видео распаковки Redmi 13C. Вроде ничего необычного, но смартфон еще не был представлен.



Redmi 13C станет новым доступным смартфоном Xiaomi. Он оснащен процессором Helio G85 с частотой 2 ГГц, как и прошлогодний Redmi 12C. Он имеет 6,74” дисплей с частотой обновления 90 Гц (у предшественника было только 90 Гц).



Телефон получил основную камеру на 50 МП с сенсором Samsung, 8 МП широкоугольником OmniVision ov8865 и 2 МП макро. Redmi 13C может снимать только видео 1080@30 кадров/с. Селфи-камера – 12 МП. На борту установлено 8 ГБ оперативной памяти, которые расширяются еще 4 ГБ виртуальной. Батарея на 5000 мАч заряжается мощностью до 18 Вт.

Скорее всего, Redmi 13C будет представлен в мире как Poco C65. Оригинальное видео доступно по ссылке, но не следует ожидать, что оно останется там надолго.

Источник: GSMChina