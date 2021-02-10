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Redmi 13C (он же Poco C65) – распаковка еще не представленного смартфона

30.10.2023 134 0

Спешите посмотреть, пока видео не удалили
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YouTube-канал Eufracio López 502 продемонстрировал видео распаковки Redmi 13C. Вроде ничего необычного, но смартфон еще не был представлен.

 

Redmi 13C он же Poco C65


Redmi 13C станет новым доступным смартфоном Xiaomi. Он оснащен процессором Helio G85 с частотой 2 ГГц, как и прошлогодний Redmi 12C. Он имеет 6,74” дисплей с частотой обновления 90 Гц (у предшественника было только 90 Гц).

 

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Телефон получил основную камеру на 50 МП с сенсором Samsung, 8 МП широкоугольником OmniVision ov8865 и 2 МП макро. Redmi 13C может снимать только видео 1080@30 кадров/с. Селфи-камера – 12 МП. На борту установлено 8 ГБ оперативной памяти, которые расширяются еще 4 ГБ виртуальной. Батарея на 5000 мАч заряжается мощностью до 18 Вт.

 

Скорее всего, Redmi 13C будет представлен в мире как Poco C65. Оригинальное видео доступно по ссылке, но не следует ожидать, что оно останется там надолго.

 

Источник: GSMChina

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 30.10.2023
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Redmi 13C (он же Poco C65) – распаковка еще не представленного смартфона