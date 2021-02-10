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Motorola Edge 40 Neo: цена, характеристики, дизайн

04.09.2023 119 0

топ или не топ?

 

Компания Motorola должна представить новый среднебюджетный смартфон Edge 40 Neo для европейского рынка. В новой утечке стали известны цена устройства и три цветовых варианта.

 

Moto Edge 40 NEO

 

Согласно утечке, цена Motorola Edge 40 Neo в Европе составит 399 евро. Смартфон будет доступен в черном, мятном и темно-синем цветах.

 

Motorola Edge 40 Neo: цена, характеристики, дизайн – фото 2

 

Ожидается, что Edge 40 Neo получит 6,55-дюймовый OLED экран с частотой обновления 144 Гц и скругленными краями, процессор MediaTek Dimensity 1050, двойную основную камеру 50 + 13 Мп, фронтальную 32 Мп быстрой батареи 5000 мА. Также будет защита к воде и пыли IP68 (однако не забывайте что недавно Moto назвал это защитой от запотевания)

 

Motorola Edge 40 Neo: цена, характеристики, дизайн – фото 3

 

Раньше появлялись изображения Edge 40 Neo в черном и голубом цветах. А теперь добавилось третье исполнение темно-синего цвета. Ориентированный прайс за новинку – 400 евро.

 

Источник: mysmartprice

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 04.09.2023
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Motorola Edge 40 Neo: цена, характеристики, дизайн