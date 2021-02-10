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Motorola Edge 40 – официальная версия смартфона, ТОП среднего сегмента со 144 Гц дисплеем, беспроводной зарядкой всего за 13999

21.09.2023 129 0

Лучшего вы точно не найдете!

Настоящий ТОП среднего сегмента заказывали? Официальная версия смартфона Motorola Edge 40 доступна в продаже. Дизайн у смартфона флагманский, девайс хорошо лежит в руке, задняя панель выполнена под кожу, что выглядит очень свежим решением.

 

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Смартфон получил великолепный изогнутый дисплей 6.55" с частотой обновления целых 144 Гц. Дисплей очень яркий и красивый, пиковая яркость в 1200 нит.

 

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Процессор тоже радует: Mediatek Dimensity 8020, который удивит вас своими возможностями, как в играх, так и в обычных задачах. Он хорошо себя показывает в стресс-тестах на не тротлит. Многих пользователей также радует чистый Android, который работает просто замечательно.

 

Камеры основная 50 Mп и 13 Mп, хорошо фотографируют, фото получаются яркие и детализированные.

 

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А вот аккумулятор всего 4400 мАч, смартфону обычно хватает, но хотелось бы больше. Присутствует быстрая зарядка 67 Вт, а также самое главное – беспроводная зарядка, которой нет у конкурентов.

 

Одной из фишек смартфона есть защита от воды и пыли по стандарту IP68.

 

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Смартфон отлично подойдет людям, которые хотят стабильную работу от устройства, хороший дизайн и отличный дисплей. Приобрести устройство можно по ссылке:

 

Motorola Edge 40 8/256 GB – 13999 грн.

 

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Автор: Неля Самсон Дата публикации: 21.09.2023
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Motorola Edge 40 – официальная версия смартфона, ТОП среднего сегмента со 144 Гц дисплеем, беспроводной зарядкой всего за 13999