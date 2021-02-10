Motorola Edge 40 – официальная версия смартфона, ТОП среднего сегмента со 144 Гц дисплеем, беспроводной зарядкой всего за 13999
Лучшего вы точно не найдете!
Настоящий ТОП среднего сегмента заказывали? Официальная версия смартфона Motorola Edge 40 доступна в продаже. Дизайн у смартфона флагманский, девайс хорошо лежит в руке, задняя панель выполнена под кожу, что выглядит очень свежим решением.
Смартфон получил великолепный изогнутый дисплей 6.55" с частотой обновления целых 144 Гц. Дисплей очень яркий и красивый, пиковая яркость в 1200 нит.
Процессор тоже радует: Mediatek Dimensity 8020, который удивит вас своими возможностями, как в играх, так и в обычных задачах. Он хорошо себя показывает в стресс-тестах на не тротлит. Многих пользователей также радует чистый Android, который работает просто замечательно.
Камеры основная 50 Mп и 13 Mп, хорошо фотографируют, фото получаются яркие и детализированные.
А вот аккумулятор всего 4400 мАч, смартфону обычно хватает, но хотелось бы больше. Присутствует быстрая зарядка 67 Вт, а также самое главное – беспроводная зарядка, которой нет у конкурентов.
Одной из фишек смартфона есть защита от воды и пыли по стандарту IP68.
Смартфон отлично подойдет людям, которые хотят стабильную работу от устройства, хороший дизайн и отличный дисплей. Приобрести устройство можно по ссылке:
Motorola Edge 40 8/256 GB – 13999 грн.
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