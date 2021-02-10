Motorola готовится к выпуску нового доступного смартфона с интересным дизайном

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По слухам Motorola готовится к выпуску нового бюджетника

Недавно проникли слухи о новом смартфоне от компании Motorola, который распространил Эван Бласс (Evan Blass) через X (Twitter). Загадочное устройство имеет идентификатор XT-2417 и оснащен дисплеем с перфорацией и внушительными рамками, а также двойной камерой на задней панели, которая вписывается в боковые грани.

Как отметил сам Эван Бласс, выступление камеры напоминает ему Find X3 Pro. Похоже, если смотреть на надпись над светодиодной вспышкой, камера будет иметь сенсор на 50 Мп. Его задняя панель, возможно, может быть сделана из пластика, а сканер отпечатка пальцев будет встроен в кнопку питания.

Пока нет других данных, но мы можем также предположить, что это недорогой смартфон серии Moto E или Moto G в США.

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Источник: Evan Blass (Twitter)



https://andro-news.com/ru/news/z-yavilisya-renderi-galaxy-a15-vid-samsung-z-mozhlivimi-zminami-.html Появились рендеры Galaxy A15 от Samsung с немного обновленным дизайном и новые цвета(Адм. панель)